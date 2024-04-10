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≡ Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48966
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
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Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:54
#15
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Цитата:
abaika95:
О Россия пролобировала явно)


как прекрасно, да?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15614
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:58
#16
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Цитата:
alex_60:
как прекрасно, да?

ты ЗА когда США лезет в дела третьих стран и лоббирует там законы с выгодой для себя?
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
155
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 22:38
#17
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Цитата:
юля елиссева:

Не ВСЕ проблемы, а в ТОМ ЧИСЛЕ...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1096
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:39
#18
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Цитата:
abaika95:


......сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
539
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:42
#19
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это насколько же нужно иметь рабскую психологию чтобы хотеть привлекать к уголовной ответственности человека ни за что, просто так, потому что он просто не нравится. чисто чтобы потешить свое коллективное совковое эго.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
250
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 09:10
#20
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Только ЗА!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 09:25
#21
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Ваще пофиг. Не парюсь по этой теме. Даже если плакаты будут на каждом столбе, меня они не заинтересуют. Настоящему мужчине по барабану на эти пропаганды. Заходя в магазин мне все равно что рядом ктото покупает сигареты или пиво. Не то не это не употребляю . Только белую и вино.

[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 09:26]
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
158
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:39
#22
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
Вот уж никак, ни каким боком ! А вот ваша - " ломай меня, ломай !", прямо Position Number 2 из букваря начинающего садо-мазо
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22951
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:40
#23
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Цитата:
Vit:
Ваще пофиг. Не парюсь по этой теме.

Ну это до тех пор, пока тебя сынок с бойфрендом не познакомит. С того момента ты станешь резко против :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:51
#24
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Цитата:
maxsaf:

У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22951
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:54
#25
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Цитата:
Vit:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.

Обычное прикрытие, необходимое там, где это незаконно. Не поверишь, сколько народу совершит каминг-аут, как только это станет сначала законно, потом модно, а затем просто необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Ящик Пандоры тот ещё...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22951
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:55
#26
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Цитата:
Vit:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.

Подруга мож тоже из этих, от родителей гасится, типа парня завела... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:58
#27
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Смотрю не все поддерживают
Это предложение.
Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:00
#28
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А вот в соглашение если примут, наверное внесут дополнение,
В частности в отношении аватар.
Пока видим что видим.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:01
#29
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Цитата:
maxsaf:
У моего сына мама такая что фиг позволит всякие там гадости. Она ему приказала а ну-ка привези свою подругу а мы посмотрим. Привёз. Они даже с дружились с ней. Это редкость. Что б мама с дружились с подругой. Мне её тоже показали. Очень красивая, походу мои внуки будут очень красивые.
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