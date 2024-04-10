Отправлено: - 10:54

Vit:

У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.

Цитата:Обычное прикрытие, необходимое там, где это незаконно. Не поверишь, сколько народу совершит каминг-аут, как только это станет сначала законно, потом модно, а затем просто необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Ящик Пандоры тот ещё...