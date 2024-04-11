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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 09:42
#5146
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Цитата:
111:
Там какая то муть, кто это не знаю

Нац пат это. Которого посадили за мат в эфире. На 15 суток. И который за язык топотит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37599
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 09:46
#5147
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Цитата:
Vit:
Нац пат это.

Без коловратов, нашивок, без крестов, как у русских Героев?
Вот например Герой России

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 09:52
#5148
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Обратите внимание, все кто начинал эту мясорубку. Щас с прыгнули и ушли на сторону переждать. А Зеленского подставили. Он теперь будет крайний.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 09:56
#5149
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Цитата:
111:

Ну если мне память не подводит. Это один из основателей Вагнера если не ошибаюсь. Он был в том самолёте который упал. Это очень серьёзный дядька.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:24
#5150
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лошадки сегодня рано встали со со своих кроваток.
Наверное кино смотрят
"Куандык Бишимбаев убивает свою жену"
впервые в мире в режиме он-лайн из зала суда.
не где нибудь, а в Казахстане это происходит.
есть чем гордиться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5339
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:25
#5151
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Цитата:
Vit:
Ну если мне память не подводит. Это один из основателей Вагнера если не ошибаюсь. Он был в том самолёте который упал. Это очень серьёзный дядька.


Командир ЧВК Уткин, который находился в самолете с Пригожиным. Недавно была информация, что остатки ЧВК, около трёх тысяч бойцов, переходят в подразделение спецназа «Ахмат», подчиняющееся главе Чечни Кадырову.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:26
#5152
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//в зале суда показали смонтированное видео с избиением девушки.
Ранее эту запись уже демонстрировали в суде –
на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками,
от чего она ударяется головой об стену.
Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко
и решили их приблизить и смонтировать//

все ради зрителей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:28
#5153
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краткий сюжет первых серий
//"Подозреваемый Бишимбаев К. обвиняется по пункту 5 части 2 статьи 99 - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, по пункту 1 части 2 статьи 110 - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного"//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:31
#5154
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не знаю, может и "Бората" превзойдет
///зарубежные СМИ и известные блогеры не оставили без внимания
процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева,
обвиняемого в истязании и убийстве с особой жестокостью своей
гражданской жены Салтанат Нукеновой.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:32
#5155
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К примеру,
агентство Reuters в своей статье отмечает, что многие казахстанцы видят в Бишимбаеве
типичного члена богатой правящей элиты страны и опасаются,
что даже если его признают виновным, он может каким-то образом
избежать надлежащего наказания.
Немецкое Deutsche Welle считает, что особенности судебного процесса
и реакция общества на судебный процесс в Астане во многом связаны с тем,
что все заседания суда по делу Бишимбаева транслируются в прямом эфире.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:33
#5156
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"В отдельные дни общее число просмотров достигает нескольких сот тысяч.
Наибольший резонанс вызвала демонстрация стороной обвинения видеозаписей
с камер наблюдения из принадлежащего семье Бишимбаева ресторана,
где произошло убийство в ночь на 9 ноября 2023 года.
Как раз эти видеокадры бывший министр и приказал уничтожить.
На них видно, как Куандык Бишимбаев не только избивает свою гражданскую жену, но и периодически таскает ее за волосы", - пишет Портал Delfi.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:34
#5157
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"В социальных сетях появился хэштег #заСалтанат в поддержку убитой.
Бишимбаева обвиняют в виктимблейминге и манипуляции информацией"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:35
#5158
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известный политический деятель Ксения Собчак комментирует
//"Мне кажется, скоро это будет самая прогрессивная страна бывшего СНГ.
Женщины начали массово публиковать свои фотографии с вином
и подписью: "Если вы видите меня с бокалом вина,
это не значит, что меня можно убивать". Дамы, я с вами и очень поддерживаю",
- отметила Собчак.//
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:38
#5159
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Цитата:
111:
Там какая то муть, кто это не знаю.

Блин, забыл, ты же по казахский не шаришь... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 10:44
#5160
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Цитата:
Kairat stayer:
Случайно познакомился. Ну я как то уже писал что я не кому не подхожу к незнакомым. Чел сам ко мне проивил желания по общаться. Но по сидели поговорили о жизни о детях о семье. Он мне хочешь я тебя с одним вагнеровцем познакомлю. Ну давай. Он звонит на видео вацап, а там мужик даёт приказы молодым бойцам. Он с нами давай общаться. Он с Казахстана. Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал. Но там серьёзные люди. Не лезти. Если хотите я вас возьму к себе. Я ему. Неё вопервых это нужно полностью перечеркнуть все планы. И стать в не закона в казахстане.
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