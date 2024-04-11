Отправлено: - 10:44

Kairat stayer:

Цитата:Случайно познакомился. Ну я как то уже писал что я не кому не подхожу к незнакомым. Чел сам ко мне проивил желания по общаться. Но по сидели поговорили о жизни о детях о семье. Он мне хочешь я тебя с одним вагнеровцем познакомлю. Ну давай. Он звонит на видео вацап, а там мужик даёт приказы молодым бойцам. Он с нами давай общаться. Он с Казахстана. Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал. Но там серьёзные люди. Не лезти. Если хотите я вас возьму к себе. Я ему. Неё вопервых это нужно полностью перечеркнуть все планы. И стать в не закона в казахстане.