лошадки сегодня рано встали со со своих кроваток. Наверное кино смотрят "Куандык Бишимбаев убивает свою жену" впервые в мире в режиме он-лайн из зала суда. не где нибудь, а в Казахстане это происходит. есть чем гордиться.
Vit: Ну если мне память не подводит. Это один из основателей Вагнера если не ошибаюсь. Он был в том самолёте который упал. Это очень серьёзный дядька.
Командир ЧВК Уткин, который находился в самолете с Пригожиным. Недавно была информация, что остатки ЧВК, около трёх тысяч бойцов, переходят в подразделение спецназа «Ахмат», подчиняющееся главе Чечни Кадырову.
//в зале суда показали смонтированное видео с избиением девушки. Ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать//
краткий сюжет первых серий //"Подозреваемый Бишимбаев К. обвиняется по пункту 5 части 2 статьи 99 - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, по пункту 1 части 2 статьи 110 - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного"//
не знаю, может и "Бората" превзойдет ///зарубежные СМИ и известные блогеры не оставили без внимания процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в истязании и убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.//
К примеру, агентство Reuters в своей статье отмечает, что многие казахстанцы видят в Бишимбаеве типичного члена богатой правящей элиты страны и опасаются, что даже если его признают виновным, он может каким-то образом избежать надлежащего наказания. Немецкое Deutsche Welle считает, что особенности судебного процесса и реакция общества на судебный процесс в Астане во многом связаны с тем, что все заседания суда по делу Бишимбаева транслируются в прямом эфире.
"В отдельные дни общее число просмотров достигает нескольких сот тысяч. Наибольший резонанс вызвала демонстрация стороной обвинения видеозаписей с камер наблюдения из принадлежащего семье Бишимбаева ресторана, где произошло убийство в ночь на 9 ноября 2023 года. Как раз эти видеокадры бывший министр и приказал уничтожить. На них видно, как Куандык Бишимбаев не только избивает свою гражданскую жену, но и периодически таскает ее за волосы", - пишет Портал Delfi.
известный политический деятель Ксения Собчак комментирует //"Мне кажется, скоро это будет самая прогрессивная страна бывшего СНГ. Женщины начали массово публиковать свои фотографии с вином и подписью: "Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать". Дамы, я с вами и очень поддерживаю", - отметила Собчак.//
Случайно познакомился. Ну я как то уже писал что я не кому не подхожу к незнакомым. Чел сам ко мне проивил желания по общаться. Но по сидели поговорили о жизни о детях о семье. Он мне хочешь я тебя с одним вагнеровцем познакомлю. Ну давай. Он звонит на видео вацап, а там мужик даёт приказы молодым бойцам. Он с нами давай общаться. Он с Казахстана. Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал. Но там серьёзные люди. Не лезти. Если хотите я вас возьму к себе. Я ему. Неё вопервых это нужно полностью перечеркнуть все планы. И стать в не закона в казахстане.
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