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≡ Представитель МВД сообщил, что собран административный...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48964
Представитель МВД сообщил, что собран административный...
Отправлено: 10.04.24 - 22:06
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Представитель МВД сообщил, что собран административный материал в отношении жителя Костаная за заведомо ложную информацию о трещине в Каратомарском водохранилище. Нужно ли привлекать к суду за фейки во время режима ЧС?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1254
Re: Представитель МВД сообщил, что собран административный...
Отправлено: 10.04.24 - 22:06
#1
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Я бы первые два пункта объединил в один.
Привлечь, судить и публиковать приговор.
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