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≡ "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка, положительные и негативные, прокомментировали в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48964
"Мы не могли по-другому" - Последствия паводка, положительные и негативные, прокомментировали в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции
Отправлено: 10.04.24 - 18:51
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В Тоболе наблюдается "хорошая тенденция на понижение уровня воды в реке". Об этом сообщил руководитель отдела государственного контроля бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. Брифинг он провел на набережной "Шагала".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9804
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 18:51
#1
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в том числе упалывшую
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20696
"Мы не могли по-другому" - Последствия паводка, положительные и негативные, прокомментировали в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции
Отправлено: 10.04.24 - 19:07
#2
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///Он отметил, что река в Орске (Оренбургская область), где прорвало дамбу, никак не связана с Тоболом. Поэтому нам подтопление из России никак не угрожает. А вот вода, которую сбрасывали в Тобол из водохранилищ Костанайской области, напрямую угрожает Курганой области.//


информация для неучей из подвала , которые тут истерили.

рс Курганской конечно области.

[Исправлено: alex_60, 10.04.2024 - 20:08]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1795
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 19:24
#3
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Цитата:
alex_60:
информация для неучей из подвала , которые тут истерили.

"Поэтому наша вода транзитом ушла в Россию. транзитом угодит пришедшая вода с России! -"Читай внимательно или взгляни на географическую карту! .
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2146
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 19:29
#4
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Исправил. Спасибо
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1254
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 20:47
#5
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Надо поднять вопрос о возобновлении проекта Кочердыкского водохранилища на границе с Россией. Будет сдерживать сброс с Каратомар.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1280
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 21:21
#6
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Цитата:
Мы не могли действовать по-другому. Если бы мы потихоньку открывали наши водохранилища, чтобы вода потихоньку стекала в Россию, Источник:

РАНЬШЕ надо было "потихоньку открывать"
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1096
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 21:44
#7
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Цитата:
Skeptic:
Надо поднять вопрос о возобновлении проекта Кочердыкского водохранилища на границе с Россией. Будет сдерживать сброс с Каратомар.


.....водохранилища подождёт,гербом займёмся поменяем а далее водохранилища и атомные станции...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1096
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 21:48
#8
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Цитата:
electro:
РАНЬШЕ надо было "потихоньку открывать"

Цитата:
electro:

.....лучше скажите кто будет открывать ссыльные и депортированые уехали знающих специалистов жок...кто будет делать расчёты?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20696
"Мы не могли по-другому" - Последствия паводка, положительные и негативные, прокомментировали в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции
Отправлено: 10.04.24 - 21:52
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
транзитом угодит пришедшая вода с России!


Остановите клевету от этой тёти. Или дяди.

Из официальной информации
//Поэтому наша вода транзитом ушла в Россию.//
Все.

[Исправлено: alex_60, 10.04.2024 - 23:00]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1254
Re: "Мы не могли по-другому" - Последствия паводка,...
Отправлено: 10.04.24 - 22:03
#10
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Цитата:
electro:
РАНЬШЕ надо было

Каратомары к весне были практически пустые. Нечего было сливать. Особенно не будучи уверенным в том, что вода в степи не уйдёт в землю, как обычно.
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