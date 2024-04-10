Отправлено: - 20:24

ПолиграфЪ Боярышников:

Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны

[Исправлено: Skeptic, 10.04.2024 - 21:26]

Цитата:1. Фраза, приписываемая Бисмарку (на самом деле он этого никогда не говорил и не писал), полностью звучит так:"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."Расшифровывать для особо одарённых надо?2. На кого вообще этот "комментарий" был расчитан? Люди сейчас умеют пользоваться тырнетом. Практически все. Проверить правдивость любой, самой "остроумной", цитаты не составляет труда. Так зачем? Подтвердить лишний раз свою недалёкость?