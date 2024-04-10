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≡ Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48963
Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 17:18
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Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге ведомства рассказал, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37594
Re: Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 17:18
#1
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Все как обычно.
Виноватыми сделают каких то пешек.
Ну или своих перетасуют как карточную колоду, поменяв местами.
Сегодня он виноват в паводках, на другое место, завтра виноват будет в пожараз, в другое, после завтра виноват будет в образовании, поставят опять на паводки.
Одна и та же команда, где нет уже авторитета Назарбаева, потому будет только хуже, но не для них..
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1252
Re: Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 18:37
#2
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Я так и не понял, что прокуратура "проверяет":
1. то, как разворовываются средства, выделенные на ликвидацию последствий паводка или
2. кто, как и почему допустил в стране такую ситуацию?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1795
Re: Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 19:14
#3
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Цитата:
Skeptic:
2. кто, как и почему допустил в стране такую ситуацию?

После проверки прокуратура оповестит Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана направит официальное письмо в адрес российских коллег с просьбой предоставить полную информацию о гидротехнических сооружениях, возведенных Россией в трансграничных водах.Казахстан направит официальное письмо России с требованием предоставить полную информацию о прорывах дамб,водохранилищ, в результате которых оказались затопленными населённые пункты на территории Казахстана. Согласно нормам международных соглашений, участниками которых также являются Казахстан и Россия, стороны обязаны оповещать и согласовывать с сопредельной страной строительство на трансграничных реках гидротехнических сооружений.Казахстан направит ноту в МИД России. Такова процедура. Если же Россия откажется, то очередной раз подтвердят правоту слов ОТТО фон Бисмарка: "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20685
Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 19:44
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Казахстан направит официальное письмо России с требованием предоставить полную информацию о прорывах дамб,водохранилищ, в результате которых оказались затопленными населённые пункты на территории Казахстана.


почему лжет напрополую?
почему провоцирует постоянно.
правильно ей ответили в ветке про собак.
это уже пятая или шестая копия в ветках форума.

вот ответ официальный
//Прокомментировал Сергей Мукашев. Он отметил, что река в Орске (Оренбургская область), где прорвало дамбу, никак не связана с Тоболом. Поэтому нам подтопление из России никак не угрожает. А вот вода, которую сбрасывали в Тобол из водохранилищ Костанайской области, напрямую угрожает Курганской области.//

[Исправлено: Gljuk, 10.04.2024 - 20:07]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1252
Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки
Отправлено: 10.04.24 - 20:24
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны

:lol: :lol: :lol:
1. Фраза, приписываемая Бисмарку (на самом деле он этого никогда не говорил и не писал), полностью звучит так:
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Расшифровывать для особо одарённых надо?
2. На кого вообще этот "комментарий" был расчитан? Люди сейчас умеют пользоваться тырнетом. Практически все. Проверить правдивость любой, самой "остроумной", цитаты не составляет труда. Так зачем? Подтвердить лишний раз свою недалёкость?

[Исправлено: Skeptic, 10.04.2024 - 21:26]
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