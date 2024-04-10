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Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48963
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 576
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
обеими руками "за"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15605
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:58
О Россия пролобировала явно)
Они там с ума сошли и за радугу статьи шьют
Так наши хвостом решили повторить)
Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ? Нет, а почему? Ну это же свой,кремлёвский гей))
[Исправлено: abaika95, 10.04.2024 - 17:59]
Они там с ума сошли и за радугу статьи шьют
Так наши хвостом решили повторить)
Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ? Нет, а почему? Ну это же свой,кремлёвский гей))
[Исправлено: abaika95, 10.04.2024 - 17:59]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37594
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:15
Наши просто очумели от безделья.
Киркорова теперь слушать запретят?
Киркорова теперь слушать запретят?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3875
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:32
Цитата:
abaika95:
Преследуют не за ориентацию, а за пропаганду. А Красовский поддержал признание ЛГБТ в России "экстремистами".
abaika95:
Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ?
Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ?
abaika95:
Преследуют не за ориентацию, а за пропаганду. А Красовский поддержал признание ЛГБТ в России "экстремистами".
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3326
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:47
ну, да..ну,да.. все проблемы от ЛГБТ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6836
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:01
Тут поле непаханое, этих сплошь и рядом. Знаю семью,муж разошелся с женой и ушел к парню,говорит что счастлив безмерно. Получается если участковый пронюхает,может на протокол натянуть наказание в виде штрафа от 2 тысяч до 7 тысяч МРП (7,3-25,8 миллиона
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 157
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:06
Не везёт некоторым пользователям с аватарками : то флаг американский выберут, то бандеровский лозунг, то расцветку ЛБГТ ...но никак народ не принимает их " демократические " ценности ! А закон такой давно нужен, в традиционной семье залог будущего нашей страны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1252
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:28
Я за.
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 19:29
Цитата:
А я "ПРОТИВ")))! У мусульман это всё равно запрещено Кораном, а славяне и раньше этим промышляли..запретом тут не удержать...
рихард:
обеими руками "за"
обеими руками "за"
А я "ПРОТИВ")))! У мусульман это всё равно запрещено Кораном, а славяне и раньше этим промышляли..запретом тут не удержать...
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 19:32
Цитата:
Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
Филипповна:
Не везёт некоторым пользователям с аватарками :
Не везёт некоторым пользователям с аватарками :
Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20685
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:20
Озабоченные себя отметили.
Хотя это и секрет вроде.
[Исправлено: alex_60, 10.04.2024 - 21:22]
Хотя это и секрет вроде.
[Исправлено: alex_60, 10.04.2024 - 21:22]
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:32
Комментарий проходит проверку.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:35
Комментарий проходит проверку.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:37
Комментарий проходит проверку.
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