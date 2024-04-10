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≡ Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48963
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
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Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
576
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
#1
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обеими руками "за"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15605
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:58
#2
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О Россия пролобировала явно)
Они там с ума сошли и за радугу статьи шьют
Так наши хвостом решили повторить)

Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ? Нет, а почему? Ну это же свой,кремлёвский гей))

[Исправлено: abaika95, 10.04.2024 - 17:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37594
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:15
#3
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Наши просто очумели от безделья.
Киркорова теперь слушать запретят?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3875
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:32
#4
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Цитата:
abaika95:
Когда по телевизору показывали пропагандиста и открытого гея Красовского это пропаганда ЛГБТ?

abaika95:

Преследуют не за ориентацию, а за пропаганду. А Красовский поддержал признание ЛГБТ в России "экстремистами".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3326
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 17:47
#5
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ну, да..ну,да.. все проблемы от ЛГБТ
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6836
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:01
#6
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Тут поле непаханое, этих сплошь и рядом. Знаю семью,муж разошелся с женой и ушел к парню,говорит что счастлив безмерно. Получается если участковый пронюхает,может на протокол натянуть наказание в виде штрафа от 2 тысяч до 7 тысяч МРП (7,3-25,8 миллиона
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
157
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:06
#7
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Не везёт некоторым пользователям с аватарками : то флаг американский выберут, то бандеровский лозунг, то расцветку ЛБГТ ...но никак народ не принимает их " демократические " ценности ! А закон такой давно нужен, в традиционной семье залог будущего нашей страны.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1252
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 18:28
#8
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Я за.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1795
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 19:29
#9
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Цитата:
рихард:
обеими руками "за"

А я "ПРОТИВ")))! У мусульман это всё равно запрещено Кораном, а славяне и раньше этим промышляли..запретом тут не удержать...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1795
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 19:32
#10
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Цитата:
Филипповна:
Не везёт некоторым пользователям с аватарками :

Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20685
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:20
#11
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Озабоченные себя отметили.
Хотя это и секрет вроде.

[Исправлено: alex_60, 10.04.2024 - 21:22]
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1090
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:32
#12
Комментарий проходит проверку.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1090
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:35
#13
Комментарий проходит проверку.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1090
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:37
#14
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