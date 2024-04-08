Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...

Отправлено: - 16:33

Автор имел в виду, что человек, совершающий грех пытается через молитву его снять с себя, с родственников, поэтому строит мечеть, на зависть другим, но при этом забывая, что нужно опуститься на землю и свои силы, средства направить не только на строительство мечети, церкви, а на сохранение себя, своих детей, родственников от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций! Особенно гос-во, не давая никому в частную собственность, обязано взять в свою собственность все объекты жизнеобеспечения в стране, и при этом путем жесткого контроля обязать всех людей строить ирригационные сооружения, проводить капитальный ремонт жилых, производственных зданий, объектов, электростанций и тому подобное. И это вбить каждому в мозг, который управляет человеком, а иначе нельзя! Однако, до сих пор такого нет, надеясь на только на Бога, на доллар, на миру мир! Сейчас все надеются на Президента, который пока не пнет, никто не шевелится! Пора воспитывать всех пока не появится самосознание во всех сферах и активная деятельность в созидании своей страны, а не только критические высказывания. Из этого следует, что исполнителей нет в стране, одни критиканы! Поэтому воз и поныне там! Надо понимать, что жизнь дана человеку на созидание всего, а не на её прожигание! Будет хлеб, будет и песня говорил один руководитель! Созидая благополучие в стране, в которой живете, вы становитесь угодными Богу! По другому никак!