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≡ "У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48959
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 13:12
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Жалобу жительницы Павлодара Юлии НАУМАН коллегия Костанайского областного суда рассмотрела 9 апреля. Иск предъявлен к еженедельнику "Наша Газета" и ее собственнику. Речь идет о статье "Организация свадебных генералов".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10121
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 15:34
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы вообще статью внимательно читали?

----Надеюсь не удалять . Но ,главный редактор ,вы многие тут комменты не видите , в силу занятости другими вопросами . Но тут замечание о внимательности очень актуально , так как давно уже было многими сказано ---он не читатель , а писатель . Зачем читать - лучше сразу писать , не вникая в суть вопроса .
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2145
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 16:19
#16
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Давайте все-таки обсуждать статью. Далее обсуждение особенностей комментирования переносите во Флуд.
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