Отправлено: - 15:34

Тимур Гафуров:

Вы вообще статью внимательно читали?

Цитата:----Надеюсь не удалять . Но ,главный редактор ,вы многие тут комменты не видите , в силу занятости другими вопросами . Но тут замечание о внимательности очень актуально , так как давно уже было многими сказано ---он не читатель , а писатель . Зачем читать - лучше сразу писать , не вникая в суть вопроса .