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≡ Зарезал брата и закопал в комнате - Дело об убийстве в Житикаринском районе начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48959
Зарезал брата и закопал в комнате - Дело об убийстве в Житикаринском районе начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 10.04.24 - 13:15
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Братья давно жили вместе в одном доме. Роман часто выпивал и устраивал старшему брату скандалы. В декабре 2023 года Чеботарев-младший снова пришел пьяным, начал материться, угрожать и даже душить старшего.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37560
Re: Зарезал брата и закопал в комнате - Дело об убийстве в...
Отправлено: 10.04.24 - 13:15
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1791
Re: Зарезал брата и закопал в комнате - Дело об убийстве в...
Отправлено: 10.04.24 - 16:03
#2
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Ну никогда такого не было, и вот опять...
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