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Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48956
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 10:43
Инцидент произошел в селе Октябрьское Карасуского района днем 9 апреля. Два водителя автомобилей Mitsubishi хотели проехать блок-пост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области.
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Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:43
Это колеги Акроса. Он их 100 пудов знает. Такие машины только у фермеров
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:54
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:59
Цитата:
Да это перегонщики скорее всего, машины новые и мозгов в голове чуть! Фермеры они обстоятельные зря своим имуществом рисковать не будут!
Vit:
Это колеги Акроса.
Это колеги Акроса.
Да это перегонщики скорее всего, машины новые и мозгов в голове чуть! Фермеры они обстоятельные зря своим имуществом рисковать не будут!
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:04
В Таразе да, там даже греки по казахски разговаривают, два южных города Тараз и Шымкент , но большая разница в плане языка. В Шымкенте в основном трёхъязычие казахский, русский и узбекский, в Таразе казахский и кыргызский ,ну или смесь. Городские шымкентцы из старых,зачастую и казахским не владеют
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:14
Цитата:
saba:И все равно мне запад и юг по душе. Сам не кому не подхожу. Стою в носу ковыряюсь. Казахи, узбеки, киргизы сами подходят. Спрашивают.. Как дел брат. В России такое нету. Там злые обычно ругаются. Че то хотят доказать.
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:19
Цитата:
ну это стыдно совсем, мясо - ет, компот - компот, сусын(напиток), элементарные слова не знать
онлай переводчик тоже не проблема скачать, также аудио переводчик в гугл плей как и разговорник
Vit:
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
ну это стыдно совсем, мясо - ет, компот - компот, сусын(напиток), элементарные слова не знать
онлай переводчик тоже не проблема скачать, также аудио переводчик в гугл плей как и разговорник
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:24
Цитата:
лимон:Ага. Ты сможешь поддерживать разговор на чисто казахском? Я тоже так могу с умничать. Типа такие слова дукен, шаштараз, и тд. А ну-ка переведи о чем они говорили. Вопрос к русскому. Если ты казах то проигнорируй.
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:26
Цитата:
Всё правильно Вит делает, даже на пальцах это уже общение на языке, тут чуть чуть, там чуть чуть, особенно если не стесняешься спрашивать это и есть самый реальный способ выучить язык. А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь. Та же ситуация что с калькуляторами, чтобы к 100 прибавить 50 в телефон лезут, в голове уже не срастается!
лимон:
онлай переводчик
онлай переводчик
Всё правильно Вит делает, даже на пальцах это уже общение на языке, тут чуть чуть, там чуть чуть, особенно если не стесняешься спрашивать это и есть самый реальный способ выучить язык. А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь. Та же ситуация что с калькуляторами, чтобы к 100 прибавить 50 в телефон лезут, в голове уже не срастается!
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:28
Виталий перевод один, водитель гонит,это на всех языках понятно
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:34
Цитата:
Цитата:
причем тут поддержать разговор? ты писал что хочешь мясо и компот, что сложного?
Vit:
Что хочу мясо и кампот.
Что хочу мясо и кампот.
Цитата:
Vit:
Ага. Ты сможешь поддерживать разговор на чисто казахском?
Ага. Ты сможешь поддерживать разговор на чисто казахском?
причем тут поддержать разговор? ты писал что хочешь мясо и компот, что сложного?
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 9803
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:40
Цитата:
А переводчики для кого придумали,я даже в Тайланде без проблем спросил у местных тайцев как проехать в банановую рощу.
Vit:
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
А переводчики для кого придумали,я даже в Тайланде без проблем спросил у местных тайцев как проехать в банановую рощу.
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:41
Цитата:
с чего это?
как помощь в дороге или за границей, то такие переводчики тема
выучить канешно язык они не помогут
мне по дороге в Актау без переводчиков хватало школьных знаний заказать в придорожных кафе пообедать или поужинать,
при том что школу закончил 20 лет назад
saba:
А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь.
А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь.
с чего это?
как помощь в дороге или за границей, то такие переводчики тема
выучить канешно язык они не помогут
мне по дороге в Актау без переводчиков хватало школьных знаний заказать в придорожных кафе пообедать или поужинать,
при том что школу закончил 20 лет назад
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:41
Цитата:
[Исправлено: Vit, 10.04.2024 - 11:44]
лимон:Я хочу мясо и возможно и официанку. А что б понять что она меня хочет я должен понять что она говорит. Мы должны быть на одной волне. .
[Исправлено: Vit, 10.04.2024 - 11:44]
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:43
Цитата:
я этнический украинец
Vit:
Вопрос к русскому
Вопрос к русскому
я этнический украинец
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