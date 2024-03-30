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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 583 из 583«1...581582583
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.24 - 12:35
#8731
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31 марта, в 2 часа ночи,
переходим на летнее время.
Часы переврдим на 1 час,
вперёд... :oops: :-x :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.24 - 17:54
#8732
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.24 - 18:20
#8733
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Завтра на десерт,
будет - ананас... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.24 - 11:59
#8734
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3 часа, теперь разница, между
КОстанаем и Штелле... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.24 - 10:34
#8735
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Как Ричард то постарел!
Се ля ви!


[Исправлено: таноми52, 02.04.2024 - 10:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.24 - 10:55
#8736
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Цитата:
таноми52:
Опять депресняк) Ну немного разбавлю современными композициями. Исаяй новая беларуская рэп звезда.



[Исправлено: Vit, 02.04.2024 - 10:56]

[Исправлено: Vit, 02.04.2024 - 10:58]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.24 - 13:18
#8737
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Цитата:
Vit:
Опять депресняк)


Осуждаешь мой вкус?
Люблю все жанры, в которых нахожу что-то для сердца и души.
Ну, и как большинство женщин, романтична и сентиментальна:-(


Поцелуй крепче

Поцелуй, поцелуй крепче,
Ты уже знаешь, что это последняя ночь,
Так целуй, так целуй крепче,
Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.24 - 05:29
#8738
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Цитата:
таноми52:
Не в коем случае. Это выше был поцелуй смерти. А мы хотим жить, же. хочется новое. Современное. Быть в тонусе. И всем желаю. Вот опять новая композиция от Витали) ох хороша песенка)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.24 - 05:44
#8739
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Цитата:
таноми52:
Чужая, но моя. Могу слушать вечно)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.24 - 11:23
#8740
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С праздником. "Ураза байрам"... :oops: :oops:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4620
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.24 - 11:30
#8741
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Цитата:
drakon:
С праздником.

Рахмет! Бирге болсын!!!
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