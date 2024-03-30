Отправлено: - 13:18

Vit:

Опять депресняк)

Цитата:Осуждаешь мой вкус?Люблю все жанры, в которых нахожу что-то для сердца и души.Ну, и как большинство женщин, романтична и сентиментальнаПоцелуй крепчеПоцелуй, поцелуй крепче,Ты уже знаешь, что это последняя ночь,Так целуй, так целуй крепче,Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь?