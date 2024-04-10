Отправлено: - 11:19

Vit:

Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.

Цитата:ну это стыдно совсем, мясо - ет, компот - компот, сусын(напиток), элементарные слова не знатьонлай переводчик тоже не проблема скачать, также аудио переводчик в гугл плей как и разговорник