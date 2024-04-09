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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 23:18
#5086
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посмотрел сегодня репортаж из хан-юниса в газе. здания порушены, люди, кто на повозках запряженных осликами, кто на мопедах, кто пешком возвращаются в город в свои бывшие жилища, вернее в то что от них осталось. у троих интервью небольшие взяли. и что занимательно, в лицах и глазах нет ни тоски ни слез ни желания "поставить свечку". говорят спокойно без заметной эмоциональности. причем и мужчины и женщина. удивительно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10117
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 23:35
#5087
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Цитата:
111:
До сих пор не могу понять

----И не пытайся.Зачем это тебе надо ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10117
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 23:44
#5088
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Цитата:
111:
Мой племяш

----Шо ты за него уже полгода прячешься ?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 23:50
#5089
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Цитата:
111:
герои. Или фашисты?

это полный бизнес. сегодня интересовался материалом дорнит(геотекстиль) на озоне. ну и читаю комментарии к товарам конечно. большинство из них выглядят подобным образом: "...брала на сухой душ Нашим (причем именно так, с большой буквы) бойцам на сво"; "...брала дочери в школу для изготовления сухого душа". ну кто-то просто и без затей сообщает "...брала на сухой душ". в общем чтобы найти репрезентативное количество отзывов о материале по делу и его прямому назначению, нужно основательно порыться во всей этой экстатической военной рыготине.
а если рассматривать все эти комментарии на фоне предложенного ролика о "прорывах" в промышленных производствах россии возникает вопрос - как так? на производство какого-то невнятного легкомоторника, который наверняка повторит судьбу суперджета деньги есть а на средства гигиены для солдата нет?
и я понял что дело вовсе не в деньгах а в том бесноватом состоянии экстаза от своей не слишком обременительной сопричастности. это просто мерзко.
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