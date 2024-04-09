Отправлено: - 23:50

111:

герои. Или фашисты?

Цитата:это полный бизнес. сегодня интересовался материалом дорнит(геотекстиль) на озоне. ну и читаю комментарии к товарам конечно. большинство из них выглядят подобным образом: "...брала на сухой душ Нашим (причем именно так, с большой буквы) бойцам на сво"; "...брала дочери в школу для изготовления сухого душа". ну кто-то просто и без затей сообщает "...брала на сухой душ". в общем чтобы найти репрезентативное количество отзывов о материале по делу и его прямому назначению, нужно основательно порыться во всей этой экстатической военной рыготине.а если рассматривать все эти комментарии на фоне предложенного ролика о "прорывах" в промышленных производствах россии возникает вопрос - как так? на производство какого-то невнятного легкомоторника, который наверняка повторит судьбу суперджета деньги есть а на средства гигиены для солдата нет?и я понял что дело вовсе не в деньгах а в том бесноватом состоянии экстаза от своей не слишком обременительной сопричастности. это просто мерзко.