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≡  Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48952
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
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В Казахстане появится Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Создаваемая служба призвана обеспечить разведку и охрану подземных водных ресурсов страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37535
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
#1
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То, что у нас в степях ветры, почему бы не создать Ураганное министерство?
А, у нас солце пекет или печет еще, может создадим Солнечное министерство и тд?
Без этих министерств, наше правительство на столько тупое, что дальше некуда?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20672
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:48
#2
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так вроде же есть
Государственная акционерная компания "Гидрогеология".
в нее входят гидрогеологические экспедиции в областях.
в том числе Затобольская гидрогеологическая экспедиция
Кустанайской области. С советских времен она работает.
может дело в том что министр в в своей должности полгода,
и надо "работу" показывать?

[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:05]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1247
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 10:42
#3
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А я на портале НПА спросил, куда делась существующая Казгидрогеология.
М.б. объяснят...
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
704
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 11:00
#4
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На 4-м десятке существования государства -БАМ- у нас есть водные ресурсы!!
Почему у нас все только после прецедентов делается?
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
24
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 11:25
#5
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Есть Министерство водных ресурсов, у которого и так достаточно структурных подразделений. Более того, они там уже и так миллиарды "освоили" на цифровизацию водных ресурсов, и без специальной "Гидрологии".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1087
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 20:42
#6
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Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане.

.....может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22939
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 21:26
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...

Токаев поди уже и сам не рад, что на него та инициативная группа вышла с предложением об изменении герба. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22939
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 21:28
#8
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Цитата:
vofkakst:
Почему у нас все только после прецедентов делается?

Их было уже достаточно, в советском прошлом, но оно обнулилось и искоренилось ;-) :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1247
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 22:19
#9
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Вот и ответ:
"Здравствуйте. Благодарим за Ваш интерес к нашему проекту постановления. Гидрогеологическая служба Казахстана была мощной отраслевой службой, выполнявшей по всей территории Казахстана большие объемы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, поисково-разведочных работ на подземные воды хозяйственно-питьевого, технического и сельскохозяйственного назначения. К сожалению, в результате многочисленных реорганизаций, проведенных в геологической отрасли за последние тридцать лет, гидрогеологическая служба Казахстана практически перестала существовать. Кроме того, государственная акционерная компания «Гидрогеология» перестала существовать постановлением Правительства РК от 21 августа 1996 года № 1042 ~Р961042. Системные проблемы возникли после раздробления ответственности и финансирования гидрогеологических работ между ведомствами."
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