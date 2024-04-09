Отправлено: - 21:26

родом из Шанхая2022:

.может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...

Цитата:Токаев поди уже и сам не рад, что на него та инициативная группа вышла с предложением об изменении герба.