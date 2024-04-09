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Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48952
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
В Казахстане появится Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Создаваемая служба призвана обеспечить разведку и охрану подземных водных ресурсов страны.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37535
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
То, что у нас в степях ветры, почему бы не создать Ураганное министерство?
А, у нас солце пекет или печет еще, может создадим Солнечное министерство и тд?
Без этих министерств, наше правительство на столько тупое, что дальше некуда?
А, у нас солце пекет или печет еще, может создадим Солнечное министерство и тд?
Без этих министерств, наше правительство на столько тупое, что дальше некуда?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20672
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:48
так вроде же есть
Государственная акционерная компания "Гидрогеология".
в нее входят гидрогеологические экспедиции в областях.
в том числе Затобольская гидрогеологическая экспедиция
Кустанайской области. С советских времен она работает.
может дело в том что министр в в своей должности полгода,
и надо "работу" показывать?
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:05]
Государственная акционерная компания "Гидрогеология".
в нее входят гидрогеологические экспедиции в областях.
в том числе Затобольская гидрогеологическая экспедиция
Кустанайской области. С советских времен она работает.
может дело в том что министр в в своей должности полгода,
и надо "работу" показывать?
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:05]
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 10:42
А я на портале НПА спросил, куда делась существующая Казгидрогеология.
М.б. объяснят...
М.б. объяснят...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 704
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 11:00
На 4-м десятке существования государства -БАМ- у нас есть водные ресурсы!!
Почему у нас все только после прецедентов делается?
Почему у нас все только после прецедентов делается?
E
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 24
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 11:25
Есть Министерство водных ресурсов, у которого и так достаточно структурных подразделений. Более того, они там уже и так миллиарды "освоили" на цифровизацию водных ресурсов, и без специальной "Гидрологии".
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1087
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 20:42
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане.
.....может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...
.....может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 21:26
Цитата:
Токаев поди уже и сам не рад, что на него та инициативная группа вышла с предложением об изменении герба.
родом из Шанхая2022:
.может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...
.может сначалА герб поменять,всёж решили надо закончить а потом гидрологические службы организовывать...
Токаев поди уже и сам не рад, что на него та инициативная группа вышла с предложением об изменении герба.
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 21:28
Цитата:
Их было уже достаточно, в советском прошлом, но оно обнулилось и искоренилось
vofkakst:
Почему у нас все только после прецедентов делается?
Почему у нас все только после прецедентов делается?
Их было уже достаточно, в советском прошлом, но оно обнулилось и искоренилось
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 22:19
Вот и ответ:
"Здравствуйте. Благодарим за Ваш интерес к нашему проекту постановления. Гидрогеологическая служба Казахстана была мощной отраслевой службой, выполнявшей по всей территории Казахстана большие объемы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, поисково-разведочных работ на подземные воды хозяйственно-питьевого, технического и сельскохозяйственного назначения. К сожалению, в результате многочисленных реорганизаций, проведенных в геологической отрасли за последние тридцать лет, гидрогеологическая служба Казахстана практически перестала существовать. Кроме того, государственная акционерная компания «Гидрогеология» перестала существовать постановлением Правительства РК от 21 августа 1996 года № 1042 ~Р961042. Системные проблемы возникли после раздробления ответственности и финансирования гидрогеологических работ между ведомствами."
"Здравствуйте. Благодарим за Ваш интерес к нашему проекту постановления. Гидрогеологическая служба Казахстана была мощной отраслевой службой, выполнявшей по всей территории Казахстана большие объемы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, поисково-разведочных работ на подземные воды хозяйственно-питьевого, технического и сельскохозяйственного назначения. К сожалению, в результате многочисленных реорганизаций, проведенных в геологической отрасли за последние тридцать лет, гидрогеологическая служба Казахстана практически перестала существовать. Кроме того, государственная акционерная компания «Гидрогеология» перестала существовать постановлением Правительства РК от 21 августа 1996 года № 1042 ~Р961042. Системные проблемы возникли после раздробления ответственности и финансирования гидрогеологических работ между ведомствами."
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