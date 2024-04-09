Отправлено: - 15:41

таноми52:

На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?

Цитата:новость дняроссия запрашивает у казахстана бензинтак как свои НПЗ уже направляются из за прилетов дроновдо этого Беларусь уже уведомила что обеспечит бензином Россиюстрана-бензоколонка без сапог)