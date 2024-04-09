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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 14:29
Мой племяш тоже верил, наивный был, его научили любить Путина.
Но Путин не помог, только бросил его в пекло, там, откуда не приходят..
Так что любовь там думаю ни при чем..
Но Путин не помог, только бросил его в пекло, там, откуда не приходят..
Так что любовь там думаю ни при чем..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 15:02
На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?))машины-капля в море сельхоз на дотациях..."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15592
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 15:41
Цитата:
новость дня
россия запрашивает у казахстана бензин
так как свои НПЗ уже направляются из за прилетов дронов
до этого Беларусь уже уведомила что обеспечит бензином Россию
страна-бензоколонка без сапог)
таноми52:
На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?
На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?
новость дня
россия запрашивает у казахстана бензин
так как свои НПЗ уже направляются из за прилетов дронов
до этого Беларусь уже уведомила что обеспечит бензином Россию
страна-бензоколонка без сапог)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 16:46
Цитата:
//Астана не получала от России просьбы создать для нее резерв бензина. Об этом заявил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов,//
Как видим, ты в очередной раз
Брешешь,и занимаешься провокациями.
abaika95:
россия запрашивает у казахстана бензин
россия запрашивает у казахстана бензин
//Астана не получала от России просьбы создать для нее резерв бензина. Об этом заявил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов,//
Как видим, ты в очередной раз
Брешешь,и занимаешься провокациями.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 16:49
Цитата:
Учи русский язык, а то на уровне
Кошмарного эксперда останешься.
И будут тебе полевые мыши сниться, как ему.
abaika95:
свои НПЗ уже направляются
свои НПЗ уже направляются
Учи русский язык, а то на уровне
Кошмарного эксперда останешься.
И будут тебе полевые мыши сниться, как ему.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:04
Цитата:
111:Да не буду я своих убивать. Я ж сказал мне предложили. Я ещё думаю. И мстить я не собираю... За твоего племеша. По молюсь. Правда печально. Что пацан погиб. Родителям передай мои соболезнования от казахского-русского. украинца мне жаль что они его убили.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:10
Цитата:
Страшное горе. Происходит. Думаееш. У меня сердца нет. Всю я вижу. Всю читаю. Видел как молодые парни едут на смерть.
111:
Страшное горе. Происходит. Думаееш. У меня сердца нет. Всю я вижу. Всю читаю. Видел как молодые парни едут на смерть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:12
Цитата:
Ну ты же обещал сделать все, чтобы их форум сюда перетащить. Форум не нашел? Или их сюда не пускают?
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2024 - 19:12]
abaika95:
обиделся?)) смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать костанай таны!!! все и макс унижен)
обиделся?)) смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать костанай таны!!! все и макс унижен)
Ну ты же обещал сделать все, чтобы их форум сюда перетащить. Форум не нашел? Или их сюда не пускают?
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2024 - 19:12]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:31
Просто интересная картинка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:32
Помолюсь за товоего племеша. свечку поставлю. За всех по молююс. Меня бог слышет. Я ему верю и он мне.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:37
Цитата:
За бандеровцев тоже?
Vit:
За всех по молююс. М
За всех по молююс. М
За бандеровцев тоже?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:41
Цитата:
alex_60: За бандеровцев тоже?Незнаю. Боженька сам решит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:54
Цитата:
Молюсь так что бог меня слышыт. Мои молитвы. Мои слова. В церкви плачу. Свечки ставлю. От сердца. Я так сына спас. Он знает что я чистый. Перед ним.
alex_60:
Молюсь так что бог меня слышыт. Мои молитвы. Мои слова. В церкви плачу. Свечки ставлю. От сердца. Я так сына спас. Он знает что я чистый. Перед ним.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 19:21
Цитата:
Даже по работе звонят вернись..
alex_60:
Даже по работе звонят вернись..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 19:27
Уже был случай пацан умер. Я остался живой. Я ето к то му что бог меня слышет. Наблюдает за мной. Выше писал даже будучи развнденыыюм я не далсвоему сыну умереть. Более того я ему машинку купил пускай не новую и по жизне не даю опускается.
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