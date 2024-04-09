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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 339 из 339«1...337338339
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 14:29
#5071
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Мой племяш тоже верил, наивный был, его научили любить Путина.
Но Путин не помог, только бросил его в пекло, там, откуда не приходят..
Так что любовь там думаю ни при чем..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 15:02
#5072
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На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?))машины-капля в море сельхоз на дотациях..."


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15592
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 15:41
#5073
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Цитата:
таноми52:
На издёвку абайки: "...так что есть в россии кроме газовой трубы то?

новость дня

россия запрашивает у казахстана бензин
так как свои НПЗ уже направляются из за прилетов дронов
до этого Беларусь уже уведомила что обеспечит бензином Россию

страна-бензоколонка без сапог)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 16:46
#5074
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Цитата:
abaika95:
россия запрашивает у казахстана бензин


//Астана не получала от России просьбы создать для нее резерв бензина. Об этом заявил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов,//

Как видим, ты в очередной раз
Брешешь,и занимаешься провокациями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 16:49
#5075
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Цитата:
abaika95:
свои НПЗ уже направляются


Учи русский язык, а то на уровне
Кошмарного эксперда останешься.
И будут тебе полевые мыши сниться, как ему.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:04
#5076
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Цитата:
111:
Да не буду я своих убивать. Я ж сказал мне предложили. Я ещё думаю. И мстить я не собираю... За твоего племеша. По молюсь. Правда печально. Что пацан погиб. Родителям передай мои соболезнования от казахского-русского. украинца мне жаль что они его убили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:10
#5077
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Цитата:
111:

Страшное горе. Происходит. Думаееш. У меня сердца нет. Всю я вижу. Всю читаю. Видел как молодые парни едут на смерть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:12
#5078
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Цитата:
abaika95:
обиделся?)) смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать костанай таны!!! все и макс унижен)

Ну ты же обещал сделать все, чтобы их форум сюда перетащить. Форум не нашел? Или их сюда не пускают? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2024 - 19:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:31
#5079
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Просто интересная картинка


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:32
#5080
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Помолюсь за товоего племеша. свечку поставлю. За всех по молююс. Меня бог слышет. Я ему верю и он мне.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:37
#5081
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Цитата:
Vit:
За всех по молююс. М


За бандеровцев тоже?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:41
#5082
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Цитата:
alex_60: За бандеровцев тоже?
Незнаю. Боженька сам решит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 18:54
#5083
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Цитата:
alex_60:

Молюсь так что бог меня слышыт. Мои молитвы. Мои слова. В церкви плачу. Свечки ставлю. От сердца. Я так сына спас. Он знает что я чистый. Перед ним.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 19:21
#5084
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Цитата:
alex_60:

Даже по работе звонят вернись..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 19:27
#5085
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Уже был случай пацан умер. Я остался живой. Я ето к то му что бог меня слышет. Наблюдает за мной. Выше писал даже будучи развнденыыюм я не далсвоему сыну умереть. Более того я ему машинку купил пускай не новую и по жизне не даю опускается.
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