Re: «Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении...

Отправлено: - 18:25

Любопытно, а адвокат тогда зачем? Законные представители зачем, если тут нужны ещё и органы опеки? Они то чем могут помочь даже теоретически? Просто время рабочее потратить, которое могли потратить на решение вопросов с участием детей, у которых нет адвокатов, родителей, которые действительно нуждаются в опеке? Ладно адвокаты бывает заявляют ходатайства, чтобы заявить... А суд то зачем ведётся на это и отвлекает органы опеки от действительно их работы? Тут есть адвокат, есть суд. И тот, и другой в состоянии и без органов опеки защитить права несовершеннолетнего потерпевшего в деле. Или не в состоянии?