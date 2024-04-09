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«Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении подростка разбирает административный суд в Костанае
«Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении подростка разбирает административный суд в Костанае
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