НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении подростка разбирает административный суд в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48952
«Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении подростка разбирает административный суд в Костанае
Отправлено: 09.04.24 - 18:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел 1 марта 2024 года в районе КСК. Согласно показаниям 15-летнего потерпевшего Таира ДЮСИЛЕКОВА, он убегал от собак налетел на автомобиль. Владелец машины, подсудимый Ильяс АБЕДЧАНОВ ударил его кулаком по лицу.
Читать новость

E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
24
Re: «Я тебе нос сломал, езжай в больницу» - Дело об избиении...
Отправлено: 09.04.24 - 18:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любопытно, а адвокат тогда зачем? Законные представители зачем, если тут нужны ещё и органы опеки? Они то чем могут помочь даже теоретически? Просто время рабочее потратить, которое могли потратить на решение вопросов с участием детей, у которых нет адвокатов, родителей, которые действительно нуждаются в опеке? Ладно адвокаты бывает заявляют ходатайства, чтобы заявить... А суд то зачем ведётся на это и отвлекает органы опеки от действительно их работы? Тут есть адвокат, есть суд. И тот, и другой в состоянии и без органов опеки защитить права несовершеннолетнего потерпевшего в деле. Или не в состоянии?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS