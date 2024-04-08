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≡ Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48951
Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали в Костанае
Отправлено: 08.04.24 - 17:17
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Утром 5 апреля на двух остановках на пр. Абая неизвестные лица повредили стекла. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила двух друзей, студентов одного из костанайских колледжей.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
574
Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...
Отправлено: 08.04.24 - 17:17
#1
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почему лица вандалов ретушируют? Пусть все их видят и знакомые и родственники. Что за сказочная скромность
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1789
Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...
Отправлено: 08.04.24 - 17:30
#2
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Цитата:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила двух друзей, студентов одного из костанайских колледжей. С их слов, оба в тот день были нетрезвыми.

Источник:


Если осудят, наверное и отчислят из колледжа...и жизнь испортят себе..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6173
Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...
Отправлено: 08.04.24 - 17:36
#3
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Цитата:
рихард:
Пусть все их видят и знакомые и родственники.


Тоже непонятно: - преступников и хулиганов в суде оберегают- лица закрывают- для чего тоже непонятно- наоборот - народ должен видеть лица преступников и оберегаться от них.
Раньше при профкомах стоял стенд: - "..они позорят наш коллектив..." - где были фото - неплательщиков-алиментщиков, пьяниц, несунов, нарушителей трудовой дисциплины, бракоделов и прочих несознательных элементов социалистического общества.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2140
Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...
Отправлено: 09.04.24 - 16:55
#4
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Цитата:
рихард:
почему лица вандалов ретушируют?

В таком виде фотографии предоставила пресс-служба ДП.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
704
Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...
Отправлено: 09.04.24 - 17:49
#5
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То есть человек может хотить с пистолетом, но лицо показывать нельзя...
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