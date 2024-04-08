«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район). Читать новость
После в их ауыл переселили находящихся в изгнании немцев.
«Тогда первым, что они сделали, было строительство глубоких канав и каналов. Эти каналы с разных сторон впадали в маленькие озера. Глядя на нынешние затопленные ауылы, я понимаю, что мы все еще не достигли технологического и образовательного уровня немцев того времени
немцы это колонисты даже в изгнании (якобы) сталин просто выселил их восточнее колонизировать юг казахстана, заняв их деревни в поволжье русскими крестьянами поэтому немецкий колонист придя на новую территорию тут же организует работу и участки под себя и своей семьи надо ему канаву прорыть-плевать на всех будет рыть от чего при заселении техаса у немецких колонистов случались вооруженные стычки с ирландцами и местными испанцами то же самое на первых порах в Поволжье было русские крестьяне воевали с немцами
поэтому все эти разговоры что немцы цивилизаторы ничего не стоят они обычные колонизаторы,которые большими протестантскими общинами занимали территорию двигая остальных с насиженных мест. как только земля становится не пригодной немцы идут дальше как саранча
в книге Пикуля "на задворках империи" про колонизацию земель близ Семипалатинска как раз описаны немецкие колонисты которые со своим бытовым национализмом везде вели себя как имперцы в африканских колониях
Над калиткой красовалась медная дощечка: «Участок № 14. Герр Хорзингер» (конечно, по-немецки). Сергей Яковлевич долго звонил, и на этот звонок заливались где-то овчарки. Угрюмая девица провела его в дом. Через приоткрытую дверь вице-губернатор видел развешанные по стенам портреты Вильгельма, Бисмарка и Мольтке.
– Вынесите, фрейлин, попить, – вежливо попросил Мышецкий. – Я давно уже блуждаю по степи и рад добраться до жилья…
Дверь в комнаты захлопнулась перед самым его носом. Он постоял, оглядывая домовитую обстановку, пока к нему не вышел сам владелец хутора Хорзингер – рослый пожилой немец, чем-то похожий обличьем на предводителя буров Крюгера.
– Зачем вы приехали? – хмуро спросил он.
– Я вице-губернатор…
– Я это знаю. Но что вам нужно?
– Я вице-губернатор, – повторил Мышецкий (на русских это всегда действовало безотказно).
Хорзингер пожал плечами и пропустил его внутрь. Сергей Яковлевич шагнул за порог и обомлел: вдоль стен висели – ба! – знакомые все лица: император Николай II, министр земледелия Ермолов и министр финансов Витте. Причем, перевернутый впопыхах, его императорское величество еще чуть-чуть заметно покачивался на гвоздике.
– Извините за вторжение, – понимающе улыбнулся Мышецкий. – Но меня к вам загнала жажда. Только жажда!
– Встать!.. Я не разрешал вам садиться в моем присутствии.
Колонист оторопело вскочил.
– Вот так и будете стоять, пока я здесь! Это вам не Германия, и здесь вы не хозяин…
Сергей Яковлевич с удовольствием отхлебнул пива:
– Сколько имеете русских батраков?
– Семнадцать, герр… герр…
– Вице-губернатор, – подчеркнул Мышецкий, – советую помнить об этом. Извольте разговаривать по-русски. Ах, не можете?.. Когда вы наняли батраков?
– В конце прошлого месяца. Поверьте, господин губернатор, что в моей усадьбе они пользуются такими благами, каких не могли бы иметь у себя… Даже мой хлев кажется им раем!
– В это я верю… А сколько вы платили за десятину земли?
– Не знаю.
– То есть, – возмутился Сергей Яковлевич, – как это вы не знаете? Вы, собственник надела, не знаете, во что он вам обошелся?
Колонист вынужден был признаться:
– Дело в том, что перед отправлением в Россию меня вызвали в министерство…
– Какое министерство?
– Министерство имперских колоний…
– Вот как! Ну, и что же?
– И предложили во владение русскую землю…
– С целью?
– С целью насаждения цивилизации…
– Но министерство-то – колонизации, а не цивилизации?
– Я прибыл сюда как друг.
– Верно! – согласился Мышецкий. – Семнадцать друзей вы уже нашли для себя и поселили их в хлеву… Так? Ну а расчет за земельный надел?
– Расчет производится помимо меня!
Сергей Яковлевич долго сидел молча.
– Вы прибыли с семейством? – спросил наконец.
– Безусловно.
– Сколько лет вашим сыновьям?
– Девятнадцать и двадцать два.
– Превосходно! – Мышецкий поднялся из-за стола и перевернул портретик Николая обратно на Вильгельма. – Осенью пусть готовятся: они пойдут на военную службу… – Это невозможно, – произнес немец со слезами в голосе. – Они германские подданные, им надо ехать служить в Саксонию кайзеру… Сергей Яковлевич и сам понимал, что это «невозможно», но злость его была велика, и он просто наорал на немца: – По-моему, невозможно другое! Жить хлебом одной земли, а служить оружием другой… Кстати, – спросил он спокойнее, – кто проводил нарезку участков? – Для этого приезжал Паскаль… – Вас провели! – Мышецкого замутило от подлости. – Паскаль не имеет к земле никакого отношения. Герр Хорзингер совсем раскис (в этот момент он пожалел, что поехал колонизировать Россию, а не Африку).
Vit: Когда сын на грани. Трудно в че то верить. Жена в херуга. Я в бога. Я так решил.
Вот и у нас тут так же - часть людей несут деньги в церковь, строят огромные здания, аппаратуру туда топовую, песенки там поют. И им даже уплату налогов снижают. Другая часть несут деньги в налоговую, на них строят водоканалы, дороги, и прочие блага цивилизации, которыми пользуются обе группы людей. Эх, была бы моя воля...
Сабыр: Всё что построили советы рушится и разваливается из-за срока давности. А нового нет и не будет.
У всего есть свой срок. Эти СНИПы (ГОСТы) и положения просчитывались, и по факту времени или преждевременного износа, проводились капитальные работы. Это при советах. Советы канули в небытие. А время не остановилось. Износ продолжается. Новое государство решило переложить модернизацию данных объектов на частников, которые ими были куплены. А себе оставить функцию контроля. Около 30 лет контроля - люди сидели на теплых местах, перекладывали бумажки, получали зарплаты. Потом бац и Экибас, теплотрасса в Рудном (у некоторых теплотрасс в Питере срок к 80 годам подходит). Как показала практика. частник не особо рвется делать модернизацию. Пока деньги куются, можно и на старом поработать, людям поменьше платить и всё. С гидротехническими сооружениями такая же история, они не дают прямой прибыли, кроме разве что искусственных водохранилищ. Тратить солярку на поддержание каналов и других сооружений затратно. Сегодня есть потоп. потом 10 лет нет. Надеюсь снегозадержание проводят.
abaika95: поэтому все эти разговоры что немцы цивилизаторы ничего не стоят
Скорее всего уровень развития цивилизации у них был намного выше Российский империи и Союза, потому что Европа маленькая и приходилось брать не количеством ( к примеру пахотных земель), а качеством (удобрения, каналы для полива и водоотведения). Уровень развития в сравнении с нашей Азией, думаю это имел ввиду автор. И они же пришли не как колонизаторы, а как сосланные, так, что им "дёргаться" было ни к чему - другое время, другие нравы...
mks2703: Скорее всего уровень развития цивилизации у них был намного выше Российский империи
это называется не цивилизация а шовинизм помноженый на мнимую имперскость бремя белого человека вот мол я иду а остальные должны на меня работать и это в немецком обществе пестовалось десятилетиями вторая мировая именно из за этого и произошла когда немецким имперцам дали по зубам с их поиском жизненного пространства Цитата:
mks2703: И они же пришли не как колонизаторы, а как сосланные
как сосланные колонизаторы их завезли целыми деревнями и они абсолютно как колонизаторы заняли территорию немцы жили даже при ссср обособлено старики даже русский не учили на немецком говорили
mks2703: Так то у меня в одной из школ, классная была Фрида Андреевна и математичка Эльза Григорьевна. Русский как родной
это учителя а я про обычных говорю крестьян-колхозников были такие знакомые демонстративно русский не учили обижались что автономию у них в поволжье забрали и в казахстане не сделали по сути ничем не отличаются от бомбасцев украины
abaika95: обижались что автономию у них в поволжье забрали и в казахстане не сделали
Кстати, на месте НАНа, я бы так и сделал. Отдал бы им любой из депрессивных регионов Казахстана, на мой взгляд таких хватает. И пусть бы ФРГ вкладывала инвестиции... Автономия, почему бы нет, по казахским законам ... Может быть построили бы несколько немецких заводов, облагородили территорию, задали вектор развития, стали бы примером для подражания - мечты, мечты... Никто не станет работать по немецкому порядку на этих заводах. пысы: у меня в армии во взводе был этнический немец - редкий рас......й (ленивый пофигист)...немцы бывают разные
mks2703: Кстати, на месте НАНа, я бы так и сделал. Отдал бы им любой из депрессивных регионов Казахстана, на мой взгляд таких хватает. И пусть бы ФРГ вкладывала инвестиции... Автономия, почему бы нет, по казахским законам ...
Осторожнее с такими предложениями) На статью можно нарваться Казахстан унитарное государство Никаких автономий никому) А то начнется сразу зуд у соседей Это наша территория Давайте присоединим Итд
Вы живете в совке до сих пор, ещё раз говорю, Строительство объектив инфраструктуры это обязанность государства. Обязанность бизнеса платить налоги. Всё. Всё остальное это благотворительность: либо в пользу народа (мечети, храмы) либо местных бастыков.
maxpayne: Вы живете в совке до сих пор, ещё раз говорю, Строительство объектив инфраструктуры это обязанность государства. Обязанность бизнеса платить налоги. Всё. Всё остальное это благотворительность: либо в пользу народа (мечети, храмы) либо местных бастыков.
Каких объектов, какой инфраструктуры. А если дамба частная. А если деревни нет. Люди уехали, потому что нет работы (ни ферм, ни МТМ), осталось 2-3-4 семьи, которые выкупили паи и пашут или держат скот... Совхоза нет, с какой стати им государство будет строить или поддерживать в рабочем состоянии объекты ГТС. Если в деревне есть аким он может сделать обваловку грунтом домов в прибрежной зоне, и всё. Понятно, что речь не идет о крупных ГТС (если они не частные), крупные ГТС у нас по области в основном в ведении государства. Речь о мелких сельских ГТС, там где у акима только ФАП и школа и больше ничего "за душой", всё остальное у бизнеса, так пусть бизнес тоже "шевелится"... Ситуация в затопленном Кульсары, там местные жители обвиняют владельца частной дамбы, который держал закрытыми водоотводы, чтобы не топить свои угодья ( а Кульсары значит можно) и только после распоряжения акима открыл сток. Но власть говорит - частник не причем. Поди разберись.
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