Отправлено: - 17:36

рихард:

Пусть все их видят и знакомые и родственники.

Цитата:Тоже непонятно: - преступников и хулиганов в суде оберегают- лица закрывают- для чего тоже непонятно- наоборот - народ должен видеть лица преступников и оберегаться от них.Раньше при профкомах стоял стенд: - "..они позорят наш коллектив..." - где были фото - неплательщиков-алиментщиков, пьяниц, несунов, нарушителей трудовой дисциплины, бракоделов и прочих несознательных элементов социалистического общества.