Отправлено: - 21:53

alex_60:

А тут иглоляться на публику Просто людей смешить.

Цитата:Тогда непонятно, зачем вы тут, если высказывать мнение "на публику" - это вдруг уже смешно. Посмеялись хоть, или так, написали "для галочки", чтоб просто написать...И действительно не понимаете, зачем написан комментарий, что этот совет "по этике" уже и к вопросам рассмотрения этики отношения не имеет, а какой-то уже орган внесудебной расправы в большинстве случаев именно в отношении сельских акимчиков, которые зачастую работают добросовестно. Это уже конвейер удовлетворения прокурорской писанины по привлечению именно мелких чиновников к дисциплинарной ответственности. А прокуратура это делает для своих "галочек". И у них нет никакой самостоятельности.Они что? Суд? Решать такие вопросы! По сути, они уже присваивают властные полномочия суда, разрешая такие вопросы в отношении чиновников, давая оценку - решение целой земельной комиссии ему нужно было в корзину выкинуть и отказать в даче участка. Там суд идёт, а им и суд не нужен, они и без суда рассматривают, кто прав, а кто виноват в земельном споре.