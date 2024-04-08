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"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48951
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
Отправлено: 08.04.24 - 19:46
В июле прошлого года комиссия изучила случай, когда он незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива жителям, являющимся родственниками друг другу. 5 апреля слушалось новое дисциплинарное дело, согласно которому, Жумагалиев незаконно отказал в выделении участка.
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Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 19:46
Сводки с заседаний этого шопитошного совета по этике по расправе над сельскими акимчиками без смеха уже читать невозможно, просто сборище дармоедов каких-то
"Поэтому рекомендация об увольнении будет направлена акиму района и исполнена в законные сроки" - сказал Салыкбаев. Вот также и рекомендательный характер заключений земельной комиссии - "исполнить в законные сроки", чего там прокурор ещё искал?..
"Председатель совета Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что у акима был выбор и он мог отказать комиссии в выделении участка". А собственно этот господин Салыкбаев кто? Суд что ли, такие выводы делать - мог или не мог отказать аким земельной комиссии? И причём тут земельный спор, который ещё суд не разрешил, и этика?
"Поэтому рекомендация об увольнении будет направлена акиму района и исполнена в законные сроки" - сказал Салыкбаев. Вот также и рекомендательный характер заключений земельной комиссии - "исполнить в законные сроки", чего там прокурор ещё искал?..
"Председатель совета Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что у акима был выбор и он мог отказать комиссии в выделении участка". А собственно этот господин Салыкбаев кто? Суд что ли, такие выводы делать - мог или не мог отказать аким земельной комиссии? И причём тут земельный спор, который ещё суд не разрешил, и этика?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20671
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
Отправлено: 08.04.24 - 20:32
Цитата:
Токаеву напишите.или в ООН.
А тут иглоляться на публику
Просто людей смешить.
EvilWizard:
Сводки с заседаний этого шопитошного совета по этике по расправе над сельскими акимчиками без смеха уже читать невозможно, просто сборище дармоедов каких-то
Сводки с заседаний этого шопитошного совета по этике по расправе над сельскими акимчиками без смеха уже читать невозможно, просто сборище дармоедов каких-то
Токаеву напишите.или в ООН.
А тут иглоляться на публику
Просто людей смешить.
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 21:14
Удивительно,зачем в деревнях Акимы? Ведь в городах в микрорайонах нет никаких местных акиматов. Один раз только было такое, при святом акиме Акмолинской области, в славном городе Кокшетау в каждом районе города сидели акимчики,их так и называли в быту. На дворе был конец девяностых, я снял в аренду кафе,пекли пирожки,наливали горячительное,а тум акимчик прислал мне каких-то дармоедов,чтобы я их накормил. Тоже строили из себя местный пуп,как пришли так и ушли несолоно хлебавши.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15592
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 21:40
Ничего не понимаю
А что совет по этике потихоньку заменил судебное заседание?
Причем тут вообще прокуратура?
Там где прокурор озвучивает нарушения это уже никакой не совет по этике это уже юридический процесс
Если аким матом там ругался или пьяный бегал вот за это его и разбирайте на совете по этике
Но причем тут коррупционное дело о выдаче земель? Суд должен быть, где аким должен привести доказательства своей невиновности
А тут они рекомендуют его уволить
Это что такое вообще? Судебную власть на себя примеряют?
А что совет по этике потихоньку заменил судебное заседание?
Причем тут вообще прокуратура?
Там где прокурор озвучивает нарушения это уже никакой не совет по этике это уже юридический процесс
Если аким матом там ругался или пьяный бегал вот за это его и разбирайте на совете по этике
Но причем тут коррупционное дело о выдаче земель? Суд должен быть, где аким должен привести доказательства своей невиновности
А тут они рекомендуют его уволить
Это что такое вообще? Судебную власть на себя примеряют?
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 21:53
Цитата:
Тогда непонятно, зачем вы тут, если высказывать мнение "на публику" - это вдруг уже смешно. Посмеялись хоть, или так, написали "для галочки", чтоб просто написать...
И действительно не понимаете, зачем написан комментарий, что этот совет "по этике" уже и к вопросам рассмотрения этики отношения не имеет, а какой-то уже орган внесудебной расправы в большинстве случаев именно в отношении сельских акимчиков, которые зачастую работают добросовестно. Это уже конвейер удовлетворения прокурорской писанины по привлечению именно мелких чиновников к дисциплинарной ответственности. А прокуратура это делает для своих "галочек". И у них нет никакой самостоятельности.
Они что? Суд? Решать такие вопросы! По сути, они уже присваивают властные полномочия суда, разрешая такие вопросы в отношении чиновников, давая оценку - решение целой земельной комиссии ему нужно было в корзину выкинуть и отказать в даче участка. Там суд идёт, а им и суд не нужен, они и без суда рассматривают, кто прав, а кто виноват в земельном споре.
alex_60:
А тут иглоляться на публику Просто людей смешить.
А тут иглоляться на публику Просто людей смешить.
Тогда непонятно, зачем вы тут, если высказывать мнение "на публику" - это вдруг уже смешно. Посмеялись хоть, или так, написали "для галочки", чтоб просто написать...
И действительно не понимаете, зачем написан комментарий, что этот совет "по этике" уже и к вопросам рассмотрения этики отношения не имеет, а какой-то уже орган внесудебной расправы в большинстве случаев именно в отношении сельских акимчиков, которые зачастую работают добросовестно. Это уже конвейер удовлетворения прокурорской писанины по привлечению именно мелких чиновников к дисциплинарной ответственности. А прокуратура это делает для своих "галочек". И у них нет никакой самостоятельности.
Они что? Суд? Решать такие вопросы! По сути, они уже присваивают властные полномочия суда, разрешая такие вопросы в отношении чиновников, давая оценку - решение целой земельной комиссии ему нужно было в корзину выкинуть и отказать в даче участка. Там суд идёт, а им и суд не нужен, они и без суда рассматривают, кто прав, а кто виноват в земельном споре.
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 22:03
Цитата:
По факту так и есть - каким-то "советом" подменяют судебную власть, дают правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут и должны быть рассмотрены исключительно в суде.
Если аким незаконно выдал участок, превысил должностные полномочия, должен быть суд на основе равенства и состязательности сторон. Должно быть решение по гражданскому, административному или уголовному делу. И наказание в рамках указанного законодательства. А не этот шабаш клоунов, где прокуратура рулит для своих показателей и своей внутренней отчётности перед прокуратурой области, а та перед Генеральной - на скольких акимов возбудили дисциплинарку. Так они уже обнаглели, они сельских акимов сначала шкурят миллионными штрафами в административном порядке, а потом за то же самое, за что наказали дикими штрафами - в этот совет по расправе ведут.
С этим надо завязывать. Так мы очень далеко придём, с такими "советами"!
abaika95:
Это что такое вообще? Судебную власть на себя примеряют?
Это что такое вообще? Судебную власть на себя примеряют?
По факту так и есть - каким-то "советом" подменяют судебную власть, дают правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут и должны быть рассмотрены исключительно в суде.
Если аким незаконно выдал участок, превысил должностные полномочия, должен быть суд на основе равенства и состязательности сторон. Должно быть решение по гражданскому, административному или уголовному делу. И наказание в рамках указанного законодательства. А не этот шабаш клоунов, где прокуратура рулит для своих показателей и своей внутренней отчётности перед прокуратурой области, а та перед Генеральной - на скольких акимов возбудили дисциплинарку. Так они уже обнаглели, они сельских акимов сначала шкурят миллионными штрафами в административном порядке, а потом за то же самое, за что наказали дикими штрафами - в этот совет по расправе ведут.
С этим надо завязывать. Так мы очень далеко придём, с такими "советами"!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 116
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
Отправлено: 08.04.24 - 23:17
Так было при социализме! Все вопросы решали на БЮРО либо передавали дела в товарищеские суды, чтобы не отправлять совершивших правонарушения в места отдаленные. В данном случае, областной суд еще не принял решение о законности или незаконности действий акима поселка, а БЮРО (Совет по этике) с прямым участием обвинителя осудил акима и принял решение: уволить! Это решение Советом по этике вынесено явно незаконно, поскольку аким села не допускал нарушений этических норм, а совершил явное коррупционное правонарушение и поэтому именно Совет, а особенно прокурор района был обязан передать материал в антикоррупционную службу для решения вопроса виновности или невиновности акима в совершении коррупционного правонарушения в земельном законодательстве! Возможно акиму нужно обратиться в суд в гражданском порядке с иском о восстановлении на прежней работе.
[Исправлено: абике, 09.04.2024 - 00:19]
[Исправлено: абике, 09.04.2024 - 00:19]
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 09.04.24 - 04:37
Возможно акиму нужно обратиться в суд в гражданском порядке с иском
Акимчик говорит- устал, здоровья гробить как Павка Корчагин не хочет, осталось до пенсии чуть-чуть. Говорит-провода тянул,лопатой в буран греб,на паводке по пояс в полынье стоял
Акимчик говорит- устал, здоровья гробить как Павка Корчагин не хочет, осталось до пенсии чуть-чуть. Говорит-провода тянул,лопатой в буран греб,на паводке по пояс в полынье стоял
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15592
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 09.04.24 - 12:09
Цитата:
сталкер ты ли это?))
EvilWizard:
По факту так и есть - каким-то "советом" подменяют судебную власть, дают правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут и должны быть рассмотрены исключительно в суде.
По факту так и есть - каким-то "советом" подменяют судебную власть, дают правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут и должны быть рассмотрены исключительно в суде.
сталкер ты ли это?))
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 09.04.24 - 15:39
Цитата:
abaika95:
сталкер ты ли это?))
сталкер ты ли это?))
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