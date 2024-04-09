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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:34
#5056
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Цитата:
abaika95:
не зря я ник шурик очкарик выбрал видимо) Цитата:


Да, тебе идёт.
Нравится видать как Федя тебя абижает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:35
#5057
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Цитата:
maxsaf:
Ты же вроде школьным психологом подрабатывает, да?

да) поэтому таких как ты вычисляю сразу)
в классе им житья не дадут
поэтому приходться работать

если бена бьют все во дворе
первый признак что бен сам чтото делает не так)
так и ты)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:36
#5058
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Цитата:
alex_60:
Да, тебе идёт. Нравится видать как Федя тебя абижает.

мда
он еще и приключения шурика до конца не досматривал)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:37
#5059
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Цитата:
abaika95:
классе им житья не дадут


Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали.
Это оттуда у тебя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:38
#5060
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Цитата:
alex_60:
Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали. Это оттуда у тебя.

не помню
кинь ссылку на рассказ)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:41
#5061
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Цитата:
abaika95:
в классе им житья не дадут

Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:42
#5062
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Цитата:
abaika95:
не помню кинь ссылку на рассказ)


А, неудобно стало. Забыл типа.
А слово то не воробей, вылетит, не поймаешь.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:46]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:45
#5063
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа

да я и без медальки могу)
или тебе задело что акрос на тебя ноль внимания?
не задевайся)
Цитата:
alex_60:
А, неудобно стало. Забыл типа. А слово то воробей, аылетит, не поймаешь.

ну ты поймать и не можешь)
приведи ссыль обсудим

помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:48
#5064
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Цитата:
abaika95:
приведи ссыль обсудим


Ой, какой мелочный.
Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи.
Потому что в школе тебя...,
И ты решил отомстить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:50
#5065
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Цитата:
abaika95:
помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)


Клиент поплыл.
Настоящее лицо абайка95-победителя всех.
Акрос, пора переходить к награждению.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:51]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:55
#5066
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Цитата:
alex_60:
Настоящее лицо абайка95-победителя всех. Акрос, пора переходить к награждению.

Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 12:02
#5067
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Цитата:
alex_60:
Ой, какой мелочный. Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи. Потому что в школе тебя..., И ты решил отомстить.

на водку можешь серому дать)
а мне ссылку приведи обсудим каждый аспект)
Цитата:
alex_60:
Клиент поплыл.

понимаю
трудно когда поднимаются такие нелицеприятные факты) Цитата:
maxsaf:
Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке

обиделся?))
смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать
костанай таны!!! все и макс унижен)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 13:47
#5068
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Цитата:
Ты по технике силен.


Тут все опять дружно заржали
Макс силен в технике
Какой?)

Он компы продавал тут с этим и школьник справится
А в Канаде сис админом в школе работает)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 13:58
#5069
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Цитата:
abaika95:
А я верю. На коленях стоял. Перед иконой. Просил чтоб сына спас. Он спас. И он меня отблагодорил. Сказал живи. Было страшное ДТП. Не кто не выжал. Я выжел. Я верю ему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 14:27
#5070
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Цитата:
Vit:
А я верю. На коленях стоял. Перед иконой. Просил чтоб сына спас. Он спас.

И потому поедешь в Украину убивать украинцев?
Думаешь Бог спасет и какая нибудь мать того, кого ты убил, не убьет тебя?
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