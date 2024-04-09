Отправлено: - 12:02

alex_60:

Ой, какой мелочный. Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи. Потому что в школе тебя..., И ты решил отомстить.

alex_60:

Клиент поплыл.

maxsaf:

Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке

Цитата:на водку можешь серому дать)а мне ссылку приведи обсудим каждый аспект)Цитата:понимаютрудно когда поднимаются такие нелицеприятные факты) Цитата:обиделся?))смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижатькостанай таны!!! все и макс унижен)