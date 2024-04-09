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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:34
Цитата:
Да, тебе идёт.
Нравится видать как Федя тебя абижает.
abaika95:
не зря я ник шурик очкарик выбрал видимо) Цитата:
не зря я ник шурик очкарик выбрал видимо) Цитата:
Да, тебе идёт.
Нравится видать как Федя тебя абижает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:35
Цитата:
да) поэтому таких как ты вычисляю сразу)
в классе им житья не дадут
поэтому приходться работать
если бена бьют все во дворе
первый признак что бен сам чтото делает не так)
так и ты)
maxsaf:
Ты же вроде школьным психологом подрабатывает, да?
Ты же вроде школьным психологом подрабатывает, да?
да) поэтому таких как ты вычисляю сразу)
в классе им житья не дадут
поэтому приходться работать
если бена бьют все во дворе
первый признак что бен сам чтото делает не так)
так и ты)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:36
Цитата:
мда
он еще и приключения шурика до конца не досматривал)
alex_60:
Да, тебе идёт. Нравится видать как Федя тебя абижает.
Да, тебе идёт. Нравится видать как Федя тебя абижает.
мда
он еще и приключения шурика до конца не досматривал)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:37
Цитата:
Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали.
Это оттуда у тебя.
abaika95:
классе им житья не дадут
классе им житья не дадут
Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали.
Это оттуда у тебя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:38
Цитата:
не помню
кинь ссылку на рассказ)
alex_60:
Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали. Это оттуда у тебя.
Помнишь ты сам рассказывал как в школе тебя унижали. Это оттуда у тебя.
не помню
кинь ссылку на рассказ)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:41
Цитата:
Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа
abaika95:
в классе им житья не дадут
в классе им житья не дадут
Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:42
Цитата:
А, неудобно стало. Забыл типа.
А слово то не воробей, вылетит, не поймаешь.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:46]
abaika95:
не помню кинь ссылку на рассказ)
не помню кинь ссылку на рассказ)
А, неудобно стало. Забыл типа.
А слово то не воробей, вылетит, не поймаешь.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:45
Цитата:
да я и без медальки могу)
или тебе задело что акрос на тебя ноль внимания?
не задевайся)
Цитата:
ну ты поймать и не можешь)
приведи ссыль обсудим
помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)
maxsaf:
Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа
Ну ты сразу то не убегай, дождись медальку от АКРОСа
да я и без медальки могу)
или тебе задело что акрос на тебя ноль внимания?
не задевайся)
Цитата:
alex_60:
А, неудобно стало. Забыл типа. А слово то воробей, аылетит, не поймаешь.
А, неудобно стало. Забыл типа. А слово то воробей, аылетит, не поймаешь.
ну ты поймать и не можешь)
приведи ссыль обсудим
помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:48
Цитата:
Ой, какой мелочный.
Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи.
Потому что в школе тебя...,
И ты решил отомстить.
abaika95:
приведи ссыль обсудим
приведи ссыль обсудим
Ой, какой мелочный.
Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи.
Потому что в школе тебя...,
И ты решил отомстить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:50
Цитата:
Клиент поплыл.
Настоящее лицо абайка95-победителя всех.
Акрос, пора переходить к награждению.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:51]
abaika95:
помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)
помнишь ты рассказывал как в школе тебя в унитаз макали?)
Клиент поплыл.
Настоящее лицо абайка95-победителя всех.
Акрос, пора переходить к награждению.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 12:51]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 11:55
Цитата:
Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке
alex_60:
Настоящее лицо абайка95-победителя всех. Акрос, пора переходить к награждению.
Настоящее лицо абайка95-победителя всех. Акрос, пора переходить к награждению.
Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 12:02
Цитата:
на водку можешь серому дать)
а мне ссылку приведи обсудим каждый аспект)
Цитата:
понимаю
трудно когда поднимаются такие нелицеприятные факты) Цитата:
обиделся?))
смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать
костанай таны!!! все и макс унижен)
alex_60:
Ой, какой мелочный. Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи. Потому что в школе тебя..., И ты решил отомстить.
Ой, какой мелочный. Могу наводку дать, ты объяснял почему пошёл в психологи. Потому что в школе тебя..., И ты решил отомстить.
на водку можешь серому дать)
а мне ссылку приведи обсудим каждый аспект)
Цитата:
alex_60:
Клиент поплыл.
Клиент поплыл.
понимаю
трудно когда поднимаются такие нелицеприятные факты) Цитата:
maxsaf:
Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке
Ну Абайка же пообещал сделать всё, дон, чтобы привести сюда форумчан с Костанай Таны, дон. Медальку Абайке, за обещания, дон. И все м его детям, дон, по медальке
обиделся?))
смотрю прям сильно задело) теперь знаю как тебя унижать
костанай таны!!! все и макс унижен)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 13:47
Цитата:
Тут все опять дружно заржали
Макс силен в технике
Какой?)
Он компы продавал тут с этим и школьник справится
А в Канаде сис админом в школе работает)
Ты по технике силен.
Тут все опять дружно заржали
Макс силен в технике
Какой?)
Он компы продавал тут с этим и школьник справится
А в Канаде сис админом в школе работает)
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 14409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 13:58
Цитата:
abaika95:А я верю. На коленях стоял. Перед иконой. Просил чтоб сына спас. Он спас. И он меня отблагодорил. Сказал живи. Было страшное ДТП. Не кто не выжал. Я выжел. Я верю ему.
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(Полноправные пользователи)
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- 37534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.04.24 - 14:27
Цитата:
И потому поедешь в Украину убивать украинцев?
Думаешь Бог спасет и какая нибудь мать того, кого ты убил, не убьет тебя?
Vit:
А я верю. На коленях стоял. Перед иконой. Просил чтоб сына спас. Он спас.
А я верю. На коленях стоял. Перед иконой. Просил чтоб сына спас. Он спас.
И потому поедешь в Украину убивать украинцев?
Думаешь Бог спасет и какая нибудь мать того, кого ты убил, не убьет тебя?
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