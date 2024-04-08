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«Тогда первым, что они сделали, было строительство глубоких канав и каналов. Эти каналы с разных сторон впадали в маленькие озера. Глядя на нынешние затопленные ауылы, я понимаю, что мы все еще не достигли технологического и образовательного уровня немцев того времени



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51924 После в их ауыл переселили находящихся в изгнании немцев.«Тогда первым, что они сделали, было строительство глубоких канав и каналов. Эти каналы с разных сторон впадали в маленькие озера. Глядя на нынешние затопленные ауылы, я понимаю, что мы все еще не достигли технологического и образовательного уровня немцев того времениИсточник:

Цитата:немцы это колонистыдаже в изгнании (якобы) сталин просто выселил их восточнее колонизировать юг казахстана, заняв их деревни в поволжье русскими крестьянамипоэтому немецкий колонист придя на новую территорию тут же организует работу и участки под себя и своей семьинадо ему канаву прорыть-плевать на всех будет рытьот чего при заселении техаса у немецких колонистов случались вооруженные стычки с ирландцами и местными испанцамито же самое на первых порах в Поволжье былорусские крестьяне воевали с немцамипоэтому все эти разговоры что немцы цивилизаторы ничего не стоятони обычные колонизаторы,которые большими протестантскими общинами занимали территорию двигая остальных с насиженных мест. как только земля становится не пригодной немцы идут дальше как саранчав книге Пикуля "на задворках империи" про колонизацию земель близ Семипалатинска как раз описаны немецкие колонисты которые со своим бытовым национализмом везде вели себя как имперцы в африканских колонияхНад калиткой красовалась медная дощечка: «Участок № 14. Герр Хорзингер» (конечно, по-немецки). Сергей Яковлевич долго звонил, и на этот звонок заливались где-то овчарки. Угрюмая девица провела его в дом. Через приоткрытую дверь вице-губернатор видел развешанные по стенам портреты Вильгельма, Бисмарка и Мольтке.– Вынесите, фрейлин, попить, – вежливо попросил Мышецкий. – Я давно уже блуждаю по степи и рад добраться до жилья…Дверь в комнаты захлопнулась перед самым его носом. Он постоял, оглядывая домовитую обстановку, пока к нему не вышел сам владелец хутора Хорзингер – рослый пожилой немец, чем-то похожий обличьем на предводителя буров Крюгера.– Зачем вы приехали? – хмуро спросил он.– Я вице-губернатор…– Я это знаю. Но что вам нужно?– Я вице-губернатор, – повторил Мышецкий (на русских это всегда действовало безотказно).Хорзингер пожал плечами и пропустил его внутрь. Сергей Яковлевич шагнул за порог и обомлел: вдоль стен висели – ба! – знакомые все лица: император Николай II, министр земледелия Ермолов и министр финансов Витте. Причем, перевернутый впопыхах, его императорское величество еще чуть-чуть заметно покачивался на гвоздике.– Извините за вторжение, – понимающе улыбнулся Мышецкий. – Но меня к вам загнала жажда. Только жажда!Служанка открыла бутылку с добротным «мюншенером». Наполнила кружку. Герр Хорзингер по-хозяйски расселся.– Встаньте, – тихо произнес Мышецкий.– Что?– Встать!.. Я не разрешал вам садиться в моем присутствии.Колонист оторопело вскочил.– Вот так и будете стоять, пока я здесь! Это вам не Германия, и здесь вы не хозяин…Сергей Яковлевич с удовольствием отхлебнул пива:– Сколько имеете русских батраков?– Семнадцать, герр… герр…– Вице-губернатор, – подчеркнул Мышецкий, – советую помнить об этом. Извольте разговаривать по-русски. Ах, не можете?.. Когда вы наняли батраков?– В конце прошлого месяца. Поверьте, господин губернатор, что в моей усадьбе они пользуются такими благами, каких не могли бы иметь у себя… Даже мой хлев кажется им раем!– В это я верю… А сколько вы платили за десятину земли?– Не знаю.– То есть, – возмутился Сергей Яковлевич, – как это вы не знаете? Вы, собственник надела, не знаете, во что он вам обошелся?Колонист вынужден был признаться:– Дело в том, что перед отправлением в Россию меня вызвали в министерство…– Какое министерство?– Министерство имперских колоний…– Вот как! Ну, и что же?– И предложили во владение русскую землю…– С целью?– С целью насаждения цивилизации…– Но министерство-то – колонизации, а не цивилизации?– Я прибыл сюда как друг.– Верно! – согласился Мышецкий. – Семнадцать друзей вы уже нашли для себя и поселили их в хлеву… Так? Ну а расчет за земельный надел?– Расчет производится помимо меня!Сергей Яковлевич долго сидел молча.– Вы прибыли с семейством? – спросил наконец.– Безусловно.– Сколько лет вашим сыновьям?– Девятнадцать и двадцать два.– Превосходно! – Мышецкий поднялся из-за стола и перевернул портретик Николая обратно на Вильгельма. – Осенью пусть готовятся: они пойдут на военную службу… – Это невозможно, – произнес немец со слезами в голосе. – Они германские подданные, им надо ехать служить в Саксонию кайзеру… Сергей Яковлевич и сам понимал, что это «невозможно», но злость его была велика, и он просто наорал на немца: – По-моему, невозможно другое! Жить хлебом одной земли, а служить оружием другой… Кстати, – спросил он спокойнее, – кто проводил нарезку участков? – Для этого приезжал Паскаль… – Вас провели! – Мышецкого замутило от подлости. – Паскаль не имеет к земле никакого отношения. Герр Хорзингер совсем раскис (в этот момент он пожалел, что поехал колонизировать Россию, а не Африку).