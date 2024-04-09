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≡  Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
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В Казахстане появится Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Создаваемая служба призвана обеспечить разведку и охрану подземных водных ресурсов страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37532
Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...
Отправлено: 09.04.24 - 09:41
#1
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То, что у нас в степях ветры, почему бы не создать Ураганное министерство?
А, у нас солце пекет или печет еще, может создадим Солнечное министерство и тд?
Без этих министерств, наше правительство на столько тупое, что дальше некуда?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20659
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане. Что изменится?
Отправлено: 09.04.24 - 09:48
#2
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так вроде же есть
Государственная акционерная компания "Гидрогеология".
не в нее входят гидрогеологические экспедиции в областях.
в том числе Затобольская гидрогеологическая экспедиция
Кустанайской области. С советских времен она работает.
может дело в том что министр в в своей должности полгода,
и надо "работу" показывать?

[Исправлено: alex_60, 09.04.2024 - 10:49]
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