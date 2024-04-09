Re: Национальная гидрогеологическая служба появится в...

Отправлено: - 09:41

То, что у нас в степях ветры, почему бы не создать Ураганное министерство?

А, у нас солце пекет или печет еще, может создадим Солнечное министерство и тд?

Без этих министерств, наше правительство на столько тупое, что дальше некуда?