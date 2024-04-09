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≡ Как и куда обращаться за компенсацией ущерба от паводков в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
Как и куда обращаться за компенсацией ущерба от паводков в Костанае?
Отправлено: 09.04.24 - 09:36
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В обращении президент Токаев отмечал, что "суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу". Однако, по словам Исмагулова, компенсация по закону возмещается "в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1789
Re: Как и куда обращаться за компенсацией ущерба от паводков в...
Отправлено: 09.04.24 - 09:36
#1
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Скорее всего возмещать ущерб, нанесенный казахстанской стороне в результате прорыва огромного количества дамб будет Россия. Потому что дамбы построены без согласования с Казахстаном, на трансграничных реках вопреки конвенции ООН. А Кремль деньги будет взыскивать с коррупционеров, которые строили такие дамбы
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