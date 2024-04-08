НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район).
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
573
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен с автором
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
7
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 17:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если следовать логике автора, то надо задать вопросы "любителям" строить объекты бизнеса, производства и т.д. Почему они не беру на себя функции государства? И не занимаются Строительство и эксплуатацией стратегических объектив. Религиозные объекты строятся на пожертвования или спонсорские средства.Автор выдал чушь.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
276
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 23:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxpayne:
Автор выдал чушь.


Вот тут как раз наоборот. Автор прав в отличие от вас. Во многих селах построены мечети имени какого-то родственника (чаще матери и реже отца), построенные самым крупным бизнесменом этого села (района). Но при этом в селе плохие дороги, нет бани или клуба ( в 90-е все по.ерили), да много чего нет, а мечеть есть.
Соответственно ни каналов, ни искусственных водохранилищ тоже нет, а где были - просто запущены...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22921
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 00:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
да много чего нет, а мечеть есть.

Очевидно вы не понимаете смысла строительства объектов культа. Это не способ потратить деньги, как вам ошибочно кажется, а способ заработать деньги. :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6833
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 04:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас на религии делаются огромные бабки. Касаемо христианских похорон,сам видел как батюшка приехал на крузаке,помахал чем-то там дымящим,поголосил и сорвал 35 тысяч. А мечети совмещают в себе кафе,похоронное бюро со своими копателями могил и прочим персоналом. Нынче сбор на душу мусульманина шестьсот с чем-то,подорожало однако,шагают вместе со временем, каспи куар и переводы на урнах в местах сборов.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37532
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 08:16
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно сказать по другому, любителей ходить в мечети, церкви и сенагоги, обязать не ходить туда и не давать на помощь бедным, церквям и тд, а все деньги отдавать тому же Нур Отану, чтобы он все это собирал и потом через много лет строил эти каналы, стоимостью в десятки миллиардов долларов..
А военных призвать отлавливать несущих деньги в мечети и церкви..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14404
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я хожу в церковь. Сяду. На лавочку. Поплачу, свечки поставлю. Душу перед богом открою.
Незнаю может и приувиличиваю. сын заболел я в Москве бабушке сказал пусть поп молитву прочитает. Помогло
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37532
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:40
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я хожу в церковь. Сяду. На лавочку.

Ну а теперь вместо церкви предлагают строить беломорканал, там можно и посидеть, одну минуту в день работы..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14404
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:42
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сын жеско заболел. Там Че-то в голове нашли. Мы его в куда только не направляли. Жена хоть и бывшая. Я ей дал свою карту, сколько надо трать но пацана сохрани. сказал езжай в челябе. К хирургу. А я пошёл в церковь. Помолился. Незнаю. Ну потом сын выздоровил. Без херургического вмешательства
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
276
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 10:27
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю за бизнес на мечетях, при мечетях. В городах такое и есть. Но в селах (районах), где они построены, этими людьми - бизнесменами движет по-моему в основном гордыня (высокомерие)...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS