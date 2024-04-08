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«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48949
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район).
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 573
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
согласен с автором
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.10.22
- Сообщений:
- 7
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 17:45
Если следовать логике автора, то надо задать вопросы "любителям" строить объекты бизнеса, производства и т.д. Почему они не беру на себя функции государства? И не занимаются Строительство и эксплуатацией стратегических объектив. Религиозные объекты строятся на пожертвования или спонсорские средства.Автор выдал чушь.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 276
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 23:10
Цитата:
Вот тут как раз наоборот. Автор прав в отличие от вас. Во многих селах построены мечети имени какого-то родственника (чаще матери и реже отца), построенные самым крупным бизнесменом этого села (района). Но при этом в селе плохие дороги, нет бани или клуба ( в 90-е все по.ерили), да много чего нет, а мечеть есть.
Соответственно ни каналов, ни искусственных водохранилищ тоже нет, а где были - просто запущены...
maxpayne:
Автор выдал чушь.
Автор выдал чушь.
Вот тут как раз наоборот. Автор прав в отличие от вас. Во многих селах построены мечети имени какого-то родственника (чаще матери и реже отца), построенные самым крупным бизнесменом этого села (района). Но при этом в селе плохие дороги, нет бани или клуба ( в 90-е все по.ерили), да много чего нет, а мечеть есть.
Соответственно ни каналов, ни искусственных водохранилищ тоже нет, а где были - просто запущены...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22921
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 00:17
Цитата:
Очевидно вы не понимаете смысла строительства объектов культа. Это не способ потратить деньги, как вам ошибочно кажется, а способ заработать деньги.
mks2703:
да много чего нет, а мечеть есть.
да много чего нет, а мечеть есть.
Очевидно вы не понимаете смысла строительства объектов культа. Это не способ потратить деньги, как вам ошибочно кажется, а способ заработать деньги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6833
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 04:21
Сейчас на религии делаются огромные бабки. Касаемо христианских похорон,сам видел как батюшка приехал на крузаке,помахал чем-то там дымящим,поголосил и сорвал 35 тысяч. А мечети совмещают в себе кафе,похоронное бюро со своими копателями могил и прочим персоналом. Нынче сбор на душу мусульманина шестьсот с чем-то,подорожало однако,шагают вместе со временем, каспи куар и переводы на урнах в местах сборов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37532
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 08:16
Можно сказать по другому, любителей ходить в мечети, церкви и сенагоги, обязать не ходить туда и не давать на помощь бедным, церквям и тд, а все деньги отдавать тому же Нур Отану, чтобы он все это собирал и потом через много лет строил эти каналы, стоимостью в десятки миллиардов долларов..
А военных призвать отлавливать несущих деньги в мечети и церкви..
А военных призвать отлавливать несущих деньги в мечети и церкви..
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:32
Я хожу в церковь. Сяду. На лавочку. Поплачу, свечки поставлю. Душу перед богом открою.
Незнаю может и приувиличиваю. сын заболел я в Москве бабушке сказал пусть поп молитву прочитает. Помогло
Незнаю может и приувиличиваю. сын заболел я в Москве бабушке сказал пусть поп молитву прочитает. Помогло
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37532
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:40
Цитата:
Ну а теперь вместо церкви предлагают строить беломорканал, там можно и посидеть, одну минуту в день работы..
Vit:
Я хожу в церковь. Сяду. На лавочку.
Я хожу в церковь. Сяду. На лавочку.
Ну а теперь вместо церкви предлагают строить беломорканал, там можно и посидеть, одну минуту в день работы..
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 09.04.24 - 08:42
А сын жеско заболел. Там Че-то в голове нашли. Мы его в куда только не направляли. Жена хоть и бывшая. Я ей дал свою карту, сколько надо трать но пацана сохрани. сказал езжай в челябе. К хирургу. А я пошёл в церковь. Помолился. Незнаю. Ну потом сын выздоровил. Без херургического вмешательства
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 276
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 10:27
Не знаю за бизнес на мечетях, при мечетях. В городах такое и есть. Но в селах (районах), где они построены, этими людьми - бизнесменами движет по-моему в основном гордыня (высокомерие)...
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