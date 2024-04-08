Отправлено: - 23:30

ACROS:

Если я жил на постоянке в городе: - я бы без разговоров пошёл бы на баррикады. Это же такой кайф; - с молодыми ребятами; физическая работа; общение с народом; свежий почти морской воздух; и главное - осознанно- во ИМЯ ЧЕГО то

Цитата:Если человек мало в жизни физически работал, то ему раз в 10 лет, потаскать мешки в радость. Когда лет 40 на вредном производстве отработаешь, особого желания нет. В городе полно попосидящих работников в разных конторах, мечтающих о морском турецком или арабском воздухе, их наберется несколько раз по 700 и тренировка на почти морском тобольском воздухе им будет в кайф. И многие из них получают за идею, судя по кипишу, а не за работу....