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≡ «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48945
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
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На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район).
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
573
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
#1
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согласен с автором
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
7
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 17:45
#2
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Если следовать логике автора, то надо задать вопросы "любителям" строить объекты бизнеса, производства и т.д. Почему они не беру на себя функции государства? И не занимаются Строительство и эксплуатацией стратегических объектив. Религиозные объекты строятся на пожертвования или спонсорские средства.Автор выдал чушь.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
275
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 23:10
#3
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Цитата:
maxpayne:
Автор выдал чушь.


Вот тут как раз наоборот. Автор прав в отличие от вас. Во многих селах построены мечети имени какого-то родственника (чаще матери и реже отца), построенные самым крупным бизнесменом этого села (района). Но при этом в селе плохие дороги, нет бани или клуба ( в 90-е все по.ерили), да много чего нет, а мечеть есть.
Соответственно ни каналов, ни искусственных водохранилищ тоже нет, а где были - просто запущены...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22921
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 09.04.24 - 00:17
#4
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Цитата:
mks2703:
да много чего нет, а мечеть есть.

Очевидно вы не понимаете смысла строительства объектов культа. Это не способ потратить деньги, как вам ошибочно кажется, а способ заработать деньги. :lol:
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