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≡ "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48945
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
Отправлено: 08.04.24 - 19:46
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В июле прошлого года комиссия изучила случай, когда он незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива жителям, являющимся родственниками друг другу. 5 апреля слушалось новое дисциплинарное дело, согласно которому, Жумагалиев незаконно отказал в выделении участка.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
19
Re: "Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что...
Отправлено: 08.04.24 - 19:46
#1
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Сводки с заседаний этого шопитошного совета по этике по расправе над сельскими акимчиками без смеха уже читать невозможно, просто сборище дармоедов каких-то :lol:

"Поэтому рекомендация об увольнении будет направлена акиму района и исполнена в законные сроки" - сказал Салыкбаев. Вот также и рекомендательный характер заключений земельной комиссии - "исполнить в законные сроки", чего там прокурор ещё искал?..

"Председатель совета Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что у акима был выбор и он мог отказать комиссии в выделении участка". А собственно этот господин Салыкбаев кто? Суд что ли, такие выводы делать - мог или не мог отказать аким земельной комиссии? И причём тут земельный спор, который ещё суд не разрешил, и этика?
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