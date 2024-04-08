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"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
"Место болотистое, предназначено под ИЖС" - За что рекомендовали уволить акима Мичуринского сельского округа?
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