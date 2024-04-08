Отправлено: - 19:46

Сводки с заседаний этого шопитошного совета по этике по расправе над сельскими акимчиками без смеха уже читать невозможно, просто сборище дармоедов каких-то"Поэтому рекомендация об увольнении будет направлена акиму района и исполнена в законные сроки" - сказал Салыкбаев. Вот также и рекомендательный характер заключений земельной комиссии - "исполнить в законные сроки", чего там прокурор ещё искал?.."Председатель совета Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что у акима был выбор и он мог отказать комиссии в выделении участка". А собственно этот господин Салыкбаев кто? Суд что ли, такие выводы делать - мог или не мог отказать аким земельной комиссии? И причём тут земельный спор, который ещё суд не разрешил, и этика?