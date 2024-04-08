НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48945
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1787
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:21
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету.

Я. просмотрела это длинное видео ....это вы участвовали в этой вакханалий в белой короткой куртке?
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
95
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:58
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ещё нет. Пока собираю инфу. Моя одноклассница в челябе мутит.


там куда Вы собрались еще более тридцати лет назад начались переименование
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 18:51
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
.это вы участвовали в этой вакханалий


не совсем понял.
Й- в конце имеет какое то важное значение?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 18:56
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в белой короткой куртке?


сразу пришло на ум -
"в желтой шапочке и зеленой курточке"
Дракон помнит.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS