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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:47
#5011
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Цитата:
abaika95:
совет да любовь)

Да пофиг. Мужская дружба она сильная. Сила в дружбе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:51
#5012
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Цитата:
abaika95:
эдак у вас завтра вообще ни один читатель ничего не напишет


ты перестанешь тут писать? пойдешь в Костанай Таны на форум значит.
ну, будем туда заходить, наблюдать за тобой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:53
#5013
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Цитата:
abaika95:
он написал четко, с фактажом, без эмоционально


в твоем стиле.
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета.
я тебя понимаю, твою поддержку ему.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:56
#5014
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Цитата:
abaika95:
оскорблением и затыканием рта


иногда полезно.
Сакымы например, Эл-почино.
пожертвовали собой.
результат то есть , а это главное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:58
#5015
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Цитата:
alex_60:
ты перестанешь тут писать?

Неа,не угадал
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)Цитата:
alex_60:
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета

Ну сходи поплачь
Или заявление напиши если это клевета)
Цитата:
alex_60:
иногда полезно. Сакымы например, Эл-почино. пожертвовали собой. результат то есть , а это главное.

Жду когда ты тоже пожертвуешь собой как электрон
Не хочешь обидеться на редакцию?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:01
#5016
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И главное непонятно
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности

Нет,оскорбления полетели, затыкание итд
Как будто журналист имеет мотив защищать эту тему
А какой мотив? Интерес? И может ли быть журналист объективным тогда раз у него есть определенный интерес по защите субъекта?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:14
#5017
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Вообще скандал будет большой

Если реально окажется что человек вот ходил везде требовал организовать приют а потом в чрезвычайной ситуации кинул животных гибнуть.

Прям скандалище
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:19
#5018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объективности ради

Журналист как аргумент привел упрек про "вы бы себе этих собак на участок забрали?"

Нет и никто и не обязан
Если есть организация которая ведёт работу по спасению бродячих животных она несёт за них ответственность
И организация должна иметь запасные возможности в случае чего
Вдруг пожар или вот потоп
Куда деть кучу собак?

Другой момент что они опасались что если выпустить собак то те разбегутся по поселку и начнут кусать людей
А это уже уголовная статья для руководителя организации.

Вообще должно быть разбирательство

Сигнал есть. Должен быть ответ на сигнал
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:39
#5019
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Цитата:
abaika95:
когда ты тоже пожертвуешь собой


Это было тысячу раз.
Так что мимо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:41
#5020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну сходи поплачь


Ой, такой.детский приём, на уровне ясельной группы.
Кайрат расскажет что это такое.
ясельная группа.
Он там главный.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 20:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:42
#5021
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Цитата:
abaika95:
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности


Нет нельзя было, потому что Боярышников наврал как обычно.
Это надо было остановить.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:43
#5022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще скандал будет большой


Нет не будет.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:45
#5023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще должно быть разбирательство


Ну а зачем тогда писать сейчас весь этот бред?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20654
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 18:14
#5024
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Цитата:
abaika95:
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)


забавно.
а там форум есть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22918
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 18:29
#5025
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Цитата:
abaika95:
Неа,не угадал Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)

Там контингент какой-то особый что-ли?))
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