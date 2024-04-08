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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:47
Цитата:
Да пофиг. Мужская дружба она сильная. Сила в дружбе.
abaika95:
совет да любовь)
совет да любовь)
Да пофиг. Мужская дружба она сильная. Сила в дружбе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:51
Цитата:
ты перестанешь тут писать? пойдешь в Костанай Таны на форум значит.
ну, будем туда заходить, наблюдать за тобой.
abaika95:
эдак у вас завтра вообще ни один читатель ничего не напишет
эдак у вас завтра вообще ни один читатель ничего не напишет
ты перестанешь тут писать? пойдешь в Костанай Таны на форум значит.
ну, будем туда заходить, наблюдать за тобой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:53
Цитата:
в твоем стиле.
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета.
я тебя понимаю, твою поддержку ему.
abaika95:
он написал четко, с фактажом, без эмоционально
он написал четко, с фактажом, без эмоционально
в твоем стиле.
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета.
я тебя понимаю, твою поддержку ему.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:56
Цитата:
иногда полезно.
Сакымы например, Эл-почино.
пожертвовали собой.
результат то есть , а это главное.
abaika95:
оскорблением и затыканием рта
оскорблением и затыканием рта
иногда полезно.
Сакымы например, Эл-почино.
пожертвовали собой.
результат то есть , а это главное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 15:58
Цитата:
Неа,не угадал
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)Цитата:
Ну сходи поплачь
Или заявление напиши если это клевета)
Цитата:
Жду когда ты тоже пожертвуешь собой как электрон
Не хочешь обидеться на редакцию?)
alex_60:
ты перестанешь тут писать?
ты перестанешь тут писать?
Неа,не угадал
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)Цитата:
alex_60:
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета
неподтвержденный "фактаж", который называется клевета
Ну сходи поплачь
Или заявление напиши если это клевета)
Цитата:
alex_60:
иногда полезно. Сакымы например, Эл-почино. пожертвовали собой. результат то есть , а это главное.
иногда полезно. Сакымы например, Эл-почино. пожертвовали собой. результат то есть , а это главное.
Жду когда ты тоже пожертвуешь собой как электрон
Не хочешь обидеться на редакцию?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:01
И главное непонятно
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности
Нет,оскорбления полетели, затыкание итд
Как будто журналист имеет мотив защищать эту тему
А какой мотив? Интерес? И может ли быть журналист объективным тогда раз у него есть определенный интерес по защите субъекта?
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности
Нет,оскорбления полетели, затыкание итд
Как будто журналист имеет мотив защищать эту тему
А какой мотив? Интерес? И может ли быть журналист объективным тогда раз у него есть определенный интерес по защите субъекта?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:14
Вообще скандал будет большой
Если реально окажется что человек вот ходил везде требовал организовать приют а потом в чрезвычайной ситуации кинул животных гибнуть.
Прям скандалище
Если реально окажется что человек вот ходил везде требовал организовать приют а потом в чрезвычайной ситуации кинул животных гибнуть.
Прям скандалище
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 16:19
Объективности ради
Журналист как аргумент привел упрек про "вы бы себе этих собак на участок забрали?"
Нет и никто и не обязан
Если есть организация которая ведёт работу по спасению бродячих животных она несёт за них ответственность
И организация должна иметь запасные возможности в случае чего
Вдруг пожар или вот потоп
Куда деть кучу собак?
Другой момент что они опасались что если выпустить собак то те разбегутся по поселку и начнут кусать людей
А это уже уголовная статья для руководителя организации.
Вообще должно быть разбирательство
Сигнал есть. Должен быть ответ на сигнал
Журналист как аргумент привел упрек про "вы бы себе этих собак на участок забрали?"
Нет и никто и не обязан
Если есть организация которая ведёт работу по спасению бродячих животных она несёт за них ответственность
И организация должна иметь запасные возможности в случае чего
Вдруг пожар или вот потоп
Куда деть кучу собак?
Другой момент что они опасались что если выпустить собак то те разбегутся по поселку и начнут кусать людей
А это уже уголовная статья для руководителя организации.
Вообще должно быть разбирательство
Сигнал есть. Должен быть ответ на сигнал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:39
Цитата:
Это было тысячу раз.
Так что мимо.
abaika95:
когда ты тоже пожертвуешь собой
когда ты тоже пожертвуешь собой
Это было тысячу раз.
Так что мимо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:41
Цитата:
Ой, такой.детский приём, на уровне ясельной группы.
Кайрат расскажет что это такое.
ясельная группа.
Он там главный.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 20:34]
abaika95:
Ну сходи поплачь
Ну сходи поплачь
Ой, такой.детский приём, на уровне ясельной группы.
Кайрат расскажет что это такое.
ясельная группа.
Он там главный.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 20:34]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:42
Цитата:
Нет нельзя было, потому что Боярышников наврал как обычно.
Это надо было остановить.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:52]
abaika95:
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности
Можно же было просто сообщить что озвученное в комментах читателем не соответствует действительности
Нет нельзя было, потому что Боярышников наврал как обычно.
Это надо было остановить.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:43
Цитата:
Нет не будет.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:50]
abaika95:
Вообще скандал будет большой
Вообще скандал будет большой
Нет не будет.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 18:50]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 17:45
Цитата:
Ну а зачем тогда писать сейчас весь этот бред?
abaika95:
Вообще должно быть разбирательство
Вообще должно быть разбирательство
Ну а зачем тогда писать сейчас весь этот бред?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 18:14
Цитата:
забавно.
а там форум есть?
abaika95:
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)
Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)
забавно.
а там форум есть?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22918
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 18:29
Цитата:
Там контингент какой-то особый что-ли?))
abaika95:
Неа,не угадал Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)
Неа,не угадал Сделаю всё чтобы форум Костанай Таны пришел сюда)
Там контингент какой-то особый что-ли?))
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