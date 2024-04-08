Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как наказали акима за ошибки при закупке спортплощадки в Костанайской области
"Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как наказали акима за ошибки при закупке спортплощадки в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: таноми52
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать