Re: "Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как...

Отправлено: - 18:06

То есть сельского акима сначала привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму в 1,3 млн. тенге, то есть по факту уже всё - наказали. Не слабо причём наказали, но по закону.



И ровно за это же самое нарушение решили, не останавливаясь на достигнутом, наказать повторно, но в другом порядке? Не мало ли? Может снова, не останавливаясь на достигнутом, покарать его ещё и уголовно? Как говорится, Бог троицу любит...)))))