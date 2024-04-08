Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...

Отправлено: - 17:14

ну вот и этот специалист подтверждает наше мнение, что структуры, отвечающие за противопаводковые мероприятия ситуацию прфукали. Если бы уже в феврале начали увеличивать в разумных пределах сброс воды из водохранилищ, то наверняка последствия наводнения были бы намного меньших масштабов.