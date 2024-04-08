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≡ "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог объяснила паводки в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48943
"Осень побила рекорд 1965 года": климатолог объяснила паводки в Казахстане
Отправлено: 08.04.24 - 17:10
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Повлияло ли изменение климата на возникновение половодья в регионах Казахстана, рассказала климатолог, начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра "Казгидромет".
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1347
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:10
#1
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Очень своевременная информация от Казгидромета :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
573
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:14
#2
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ну вот и этот специалист подтверждает наше мнение, что структуры, отвечающие за противопаводковые мероприятия ситуацию прфукали. Если бы уже в феврале начали увеличивать в разумных пределах сброс воды из водохранилищ, то наверняка последствия наводнения были бы намного меньших масштабов.
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E
* EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
16
"Осень побила рекорд 1965 года": климатолог объяснила паводки в Казахстане
Отправлено: 08.04.24 - 17:41
#3
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