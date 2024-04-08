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Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48943
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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m
(Полноправные пользователи)
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- 16.12.23
- Сообщений:
- 273
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:09
Елена Пикельная:
Как жестко так и бескомпромиссно ...
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:35]
Как жестко так и бескомпромиссно ...
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:27
Цитата:
журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?
что это если не цензура?
Цитата:
а российская тут причем?
они пусть вон таджиков дальше ловят и за 5 тыс рублей отпускают
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
Елена Пикельная:
Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету. Склочником лучше быть у себя на кухне, а не на форуме
Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету. Склочником лучше быть у себя на кухне, а не на форуме
журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?
что это если не цензура?
Цитата:
alex_60:
И российская тоже. На автора распространения клеветы
И российская тоже. На автора распространения клеветы
а российская тут причем?
они пусть вон таджиков дальше ловят и за 5 тыс рублей отпускают
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
Т
(Администрация сайта)
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- 05.01.07
- Сообщений:
- 2139
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:32
Цитата:
Журналист опровергает информацию в комментарии пользователя. Эмоционально. Пост я отредактировал.
Речи о цензуре не идет.
Далее отклонение от темы буду удалять.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
abaika95:
журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?
журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?
Журналист опровергает информацию в комментарии пользователя. Эмоционально. Пост я отредактировал.
Речи о цензуре не идет.
Далее отклонение от темы буду удалять.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:33
Комментарий удален модератором.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:36
С одной стороны она правильно сказано. Поддерживаю.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:47
главное что все прочитали. а остальное вторично.
немного не понял, зачем Боярышников растянул
один текст про "издевательства над животными" на три поста.
это немного непонятно. наверное оно это прояснит.
для полного понимания.
а так да, мнение Боярышникова конечно очень важно, это все понимают.
наверное она очень любит собак, потому тема ветки "Собаки , и др"
ее заинтересовала.
Да и на видео разных в инстаграмме тема спасения собак встречается
даже больше чем спасение людей.
люди в большинстве случаев и сами могут себя спасти, а вот собачки не всегда.
правильно, ведь собака- друг человека. надо помнить об этом.
немного не понял, зачем Боярышников растянул
один текст про "издевательства над животными" на три поста.
это немного непонятно. наверное оно это прояснит.
для полного понимания.
а так да, мнение Боярышникова конечно очень важно, это все понимают.
наверное она очень любит собак, потому тема ветки "Собаки , и др"
ее заинтересовала.
Да и на видео разных в инстаграмме тема спасения собак встречается
даже больше чем спасение людей.
люди в большинстве случаев и сами могут себя спасти, а вот собачки не всегда.
правильно, ведь собака- друг человека. надо помнить об этом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:49
Цитата:
а предупреждения спасателей вам на что?
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться
Елена Пикельная:
Я возвращалась домой, даже в мыслях не было, что может залить наше общество, которое сроду не заливало до того места, где наша улица.
Я возвращалась домой, даже в мыслях не было, что может залить наше общество, которое сроду не заливало до того места, где наша улица.
а предупреждения спасателей вам на что?
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:01
Цитата:
честно, это было похоже на шутки.
так на всякий случай предупреждения.
потому что до 18.00 субботы все было нормально,
кто ж предполагал что за два часа каратомары одним махом с 57 до 100 процентов наполнятся.
это природный форс мажор.
abaika95:
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться
честно, это было похоже на шутки.
так на всякий случай предупреждения.
потому что до 18.00 субботы все было нормально,
кто ж предполагал что за два часа каратомары одним махом с 57 до 100 процентов наполнятся.
это природный форс мажор.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:03
Цитата:
Ну вот собаки утопли как пишут
Преступная халатность это называется если факты подтвердятся
alex_60:
честно, это было похоже на шутки. так на всякий случай предупреждения.
честно, это было похоже на шутки. так на всякий случай предупреждения.
Ну вот собаки утопли как пишут
Преступная халатность это называется если факты подтвердятся
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:04
Цитата:
а ты что думаешь что местные таджики
не помогают в устранении последствий паводка?
тут люди помогают все.
а ты предлагаешь отлавливать зачем то.
abaika95:
они пусть вон таджиков дальше ловят
они пусть вон таджиков дальше ловят
а ты что думаешь что местные таджики
не помогают в устранении последствий паводка?
тут люди помогают все.
а ты предлагаешь отлавливать зачем то.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:05
Цитата:
кто пишет? на заборе?
и это тут распространяют?.
abaika95:
Ну вот собаки утопли как пишут
Ну вот собаки утопли как пишут
кто пишет? на заборе?
и это тут распространяют?.
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:06
Цитата:
если...
тогда с самого верху надо начинать ..
abaika95:
Преступная халатность это называется если факты подтвердятся
Преступная халатность это называется если факты подтвердятся
если...
тогда с самого верху надо начинать ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:10
Цитата:
Форум для тебя забор?
Тогда чё ты тут пишешь тогда?)
Цитата:
А пока с конкретных лиц
Кого предупредили об эвакуации а тот не сделал ничего для спасения животных к примеру
alex_60:
кто пишет? на заборе?
кто пишет? на заборе?
Форум для тебя забор?
Тогда чё ты тут пишешь тогда?)
Цитата:
alex_60:
тогда с самого верху надо начинать ..
тогда с самого верху надо начинать ..
А пока с конкретных лиц
Кого предупредили об эвакуации а тот не сделал ничего для спасения животных к примеру
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6171
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:03
Цитата:
Если я жил на постоянке в городе: - я бы без разговоров пошёл бы на баррикады.
Это же такой кайф; - с молодыми ребятами; физическая работа; общение с народом; свежий почти морской воздух; и главное - осознанно- во ИМЯ ЧЕГО то ( то чего сейчас НЕТ в идеологии нынешней власти).
Я бы поддержал акима.
mks2703:
я уже старый, местами не совсем здоров
я уже старый, местами не совсем здоров
Если я жил на постоянке в городе: - я бы без разговоров пошёл бы на баррикады.
Это же такой кайф; - с молодыми ребятами; физическая работа; общение с народом; свежий почти морской воздух; и главное - осознанно- во ИМЯ ЧЕГО то ( то чего сейчас НЕТ в идеологии нынешней власти).
Я бы поддержал акима.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6171
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:08
Цитата:
Неужели с НЕГО ?
alex_60:
тогда с самого верху надо начинать
тогда с самого верху надо начинать
Неужели с НЕГО ?
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