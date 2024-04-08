Отправлено: - 15:51

abaika95:

эдак у вас завтра вообще ни один читатель ничего не напишет

Цитата:ты перестанешь тут писать? пойдешь в Костанай Таны на форум значит.ну, будем туда заходить, наблюдать за тобой.