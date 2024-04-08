Отправлено: - 15:27

Елена Пикельная:

Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету. Склочником лучше быть у себя на кухне, а не на форуме

alex_60:

И российская тоже. На автора распространения клеветы

[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]

Цитата:журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?что это если не цензура?Цитата:а российская тут причем?они пусть вон таджиков дальше ловят и за 5 тыс рублей отпускают