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≡ Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48943
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 07:12
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По состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
273
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:09
#30
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Елена Пикельная:


Как жестко так и бескомпромиссно ...

[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:35]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:27
#31
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вы, если не знаете, не пишите чушь и клевету. Склочником лучше быть у себя на кухне, а не на форуме


журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?
что это если не цензура?
Цитата:
alex_60:
И российская тоже. На автора распространения клеветы

а российская тут причем?
они пусть вон таджиков дальше ловят и за 5 тыс рублей отпускают

[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2139
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:32
#32
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Цитата:
abaika95:
журналист НГ Пикельная затыкает рот читателю и не дает высказать свое мнение на форуме?

Журналист опровергает информацию в комментарии пользователя. Эмоционально. Пост я отредактировал.
Речи о цензуре не идет.
Далее отклонение от темы буду удалять.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.04.2024 - 15:34]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14402
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:33
#33
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14402
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:36
#34
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С одной стороны она правильно сказано. Поддерживаю.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20649
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:47
#35
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главное что все прочитали. а остальное вторично.
немного не понял, зачем Боярышников растянул
один текст про "издевательства над животными" на три поста.
это немного непонятно. наверное оно это прояснит.
для полного понимания.
а так да, мнение Боярышникова конечно очень важно, это все понимают.
наверное она очень любит собак, потому тема ветки "Собаки , и др"
ее заинтересовала.
Да и на видео разных в инстаграмме тема спасения собак встречается
даже больше чем спасение людей.
люди в большинстве случаев и сами могут себя спасти, а вот собачки не всегда.
правильно, ведь собака- друг человека. надо помнить об этом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 15:49
#36
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Цитата:
Елена Пикельная:
Я возвращалась домой, даже в мыслях не было, что может залить наше общество, которое сроду не заливало до того места, где наша улица.

а предупреждения спасателей вам на что?
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20649
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:01
#37
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Цитата:
abaika95:
они же не шутки шутили когда предупреждали эвакуироваться


честно, это было похоже на шутки.
так на всякий случай предупреждения.
потому что до 18.00 субботы все было нормально,
кто ж предполагал что за два часа каратомары одним махом с 57 до 100 процентов наполнятся.
это природный форс мажор.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:03
#38
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Цитата:
alex_60:
честно, это было похоже на шутки. так на всякий случай предупреждения.

Ну вот собаки утопли как пишут

Преступная халатность это называется если факты подтвердятся
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20649
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:04
#39
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Цитата:
abaika95:
они пусть вон таджиков дальше ловят


а ты что думаешь что местные таджики
не помогают в устранении последствий паводка?
тут люди помогают все.
а ты предлагаешь отлавливать зачем то.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20649
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:05
#40
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Цитата:
abaika95:
Ну вот собаки утопли как пишут


кто пишет? на заборе?
и это тут распространяют?.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20649
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:06
#41
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Цитата:
abaika95:
Преступная халатность это называется если факты подтвердятся


если...
тогда с самого верху надо начинать ..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15566
Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно по паводку в Костанае и Костанайском районе: итоги за день
Отправлено: 08.04.24 - 16:10
#42
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Цитата:
alex_60:
кто пишет? на заборе?

Форум для тебя забор?
Тогда чё ты тут пишешь тогда?)
Цитата:
alex_60:
тогда с самого верху надо начинать ..

А пока с конкретных лиц

Кого предупредили об эвакуации а тот не сделал ничего для спасения животных к примеру
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6171
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:03
#43
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Цитата:
mks2703:
я уже старый, местами не совсем здоров


Если я жил на постоянке в городе: - я бы без разговоров пошёл бы на баррикады.
Это же такой кайф; - с молодыми ребятами; физическая работа; общение с народом; свежий почти морской воздух; и главное - осознанно- во ИМЯ ЧЕГО то ( то чего сейчас НЕТ в идеологии нынешней власти).
Я бы поддержал акима.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6171
Re: Собаки, «Апельсин» и пробки на Большом мосту - Что известно...
Отправлено: 08.04.24 - 17:08
#44
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Цитата:
alex_60:
тогда с самого верху надо начинать


Неужели с НЕГО ?
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