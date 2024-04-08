Отправлено: - 10:59

Vit:

Да. Или нет. Незнаю

Vit:

За. Меня парни сказали что я норм. Хотя мне пофиг. Я могу сам за себя говорить.

Цитата:а почему ставрополь если они под краснодаром последнее время сидели?) Цитата:че там как в подростковой маталке чтоли?кто то поручится должен, скорлупа есть ?чушпаны?)))тьфу)