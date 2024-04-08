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Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток - тоже. О ситуации с паводком в Костанайской области
Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток - тоже. О ситуации с паводком в Костанайской области
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