НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток - тоже. О ситуации с паводком в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48939
Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток - тоже. О ситуации с паводком в Костанайской области
Отправлено: 08.04.24 - 14:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территории области подтопленными остаются 275 частных домов в Костанайском, Карасуском, Федоровском, Б. Майлина районах и Костанае, сообщили в областном оперативном штабе.
Читать новость

Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1346
Re: Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток...
Отправлено: 08.04.24 - 14:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол течёт толщей воды в 10 метров глубиной и 150 метров шириной. Какой толк от этих мотомп?! У самых лучших из них производительность 2000 м3/час или 0,055м3/секунду, а воду из водохранилища сбрасывают 3300 м3/секунду (!), т.е. в 60000 раз больше. Чтобы был какой-то эффект нужно хотя бы 5000 таких труб и помп...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: vofkakst, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS