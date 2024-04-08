Цитата:
abaika95:
Только пересказ книги
Странный у тебя пересказ.
Вот рецензия livelib
///Если вы хотите прочитать эту книгу, чтобы узнать что-то новое о "Володе Путине", то я могу сэкономить ваше время и кратко передать мнение автора: "Володя Путин" - классный, умный и рассудительный парень, интересный в общении, семьянин, очень любит своих дочек, шарит в юриспруденции. Почитаешь и даже странно становится, почему у нас такая жизнь непростая и может это не он с трибуны ракетами ядерными бряцает, да мучениками нас называет. Ведь у руля-то честный, справедливый, уравновешенный, этакий человек - закон! В общем ничего особенного о нём вы из этой книги не узнаете.Идём дальше. Довольно солидный объем в книге занимает описание деятельности и жизни разведгруппы КГБ в Дрездене, поэтому, если вам это интересно, можете и прочитать. Но, опять же, ничего удивительного там для себя не найдёте)///
Автор кстати, который в Дрездене в одном кабинете с Путиным сидел, в Чехии живёт с давних времен.[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 15:43]