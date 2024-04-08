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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 10:45
#4996
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Цитата:
abaika95:
намекаешь что там нацики?)

Да. Или нет. Незнаю. Сказали что им честно говори. И все будет норм. За. Меня парни сказали что я норм. Хотя мне пофиг. Я могу сам за себя говорить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 10:59
#4997
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Цитата:
Vit:
Да. Или нет. Незнаю

а почему ставрополь если они под краснодаром последнее время сидели?) Цитата:
Vit:
За. Меня парни сказали что я норм. Хотя мне пофиг. Я могу сам за себя говорить.

че там как в подростковой маталке чтоли?
кто то поручится должен, скорлупа есть ?чушпаны?)))
тьфу)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 11:01
#4998
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на урал и камаз не просись их жгут больше всех дронами
просись на буханку-мелкие ящики возить или гуманитарку
на газель можно
этих не часто жгут))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20636
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 11:12
#4999
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абайка95 пообзывал Путина с утра пораньше, и так и этак,
и слева и справа,
грудь колесом , вонана я
какой смелый, как хочу так и обзываю,
херой одним словом,каких мир не видывал.
и стало у него на душе легче,
облегчился так сказать.
и на карман опять же..
Дедушка Крылов еще 220 лет назад описал этот случай.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 12:59]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 12:18
#5000
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Цитата:
abaika95:
Сам ты чушпан) 8-) я мужик
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 12:29
#5001
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Цитата:
abaika95:

Не был на камазе, даже Незнаю с какой сторторы подходить. Я сразу учился на иномарках.моя первая машина была мазда. Потом ещё. И ещё. Даже если сегодня меня посадяд на камаз. Я Незнаю с какой стороны ключ)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 14:00
#5002
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Цитата:
Vit:
Сам ты чушпан) я мужик

Незнаю
Мы не проверяли)
Цитата:
Vit:
Незнаю с какой стороны ключ)

Значит точно на КамАЗ посадят))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 14:02
#5003
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Цитата:
alex_60:
абайка95 пообзывал Путина с утра пораньше, и так и этак, и слева и справа,

Где обзывал?
Ни одного обзывательства
Только пересказ книги
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20636
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.04.24 - 14:41
#5004
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Цитата:
abaika95:
Только пересказ книги


Странный у тебя пересказ.
Вот рецензия livelib
///Если вы хотите прочитать эту книгу, чтобы узнать что-то новое о "Володе Путине", то я могу сэкономить ваше время и кратко передать мнение автора: "Володя Путин" - классный, умный и рассудительный парень, интересный в общении, семьянин, очень любит своих дочек, шарит в юриспруденции. Почитаешь и даже странно становится, почему у нас такая жизнь непростая и может это не он с трибуны ракетами ядерными бряцает, да мучениками нас называет. Ведь у руля-то честный, справедливый, уравновешенный, этакий человек - закон! В общем ничего особенного о нём вы из этой книги не узнаете.Идём дальше. Довольно солидный объем в книге занимает описание деятельности и жизни разведгруппы КГБ в Дрездене, поэтому, если вам это интересно, можете и прочитать. Но, опять же, ничего удивительного там для себя не найдёте)///
Автор кстати, который в Дрездене в одном кабинете с Путиным сидел, в Чехии живёт с давних времен.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2024 - 15:43]
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