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≡ «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48939
«Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков»
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
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На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район).
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
571
Re: «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить...
Отправлено: 08.04.24 - 13:55
#1
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согласен с автором
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